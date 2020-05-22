〈慧洋股東會〉Q3日租金飆增近1倍 市場已有轉強氛圍

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (22) 日召開股東常會，董事長藍俊昇表示，新冠肺炎疫情是天有不測風雲，因此下修今年原本設好的獲利目標，不過，上半年雖處在低迷狀態，樂觀看「下半年需求會爆發」，原因在於，第三季平均日租金已上看 1 萬美元，比起目前價格 5000 多美元高出不少，可嗅到市場轉強氛圍。

藍俊昇指出，疫情導致特殊狀況，「老船連要拆解都沒辦法」，使市場上看起來船舶過剩，然而，一旦疫情過後恢復正常船舶拆解，屆時供給壓力勢必更緩和。藍俊昇樂觀看待，下半年需求會爆發，營運會比上半年好。

慧洋營運長趙子隆進一步說明，油價是一個不確定因素，若油價能處在高檔使老船營運成本增加，將更凸顯慧洋的節能船隊優勢。

趙子隆指出，今年雖有疫情的影響，不過，巴西和阿根廷今年穀物出口較去年同期更多，尤其早在 2-3 月已提前將 5-7 月的貨物銷出，穀物市場需求健康，使巴拿馬極限型船舶需求穩健，惟疫情影響基礎建設而導致今年以來鐵礦砂需求降低。

不過，趙子隆強調，近來已看到 BDI 指數緩步回升，因此進入第三季後「雖謹慎但還是樂觀」。