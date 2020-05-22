【群益投顧】美中衝突升溫與華為風暴延燒大盤回測月線支撐

一、盤勢分析

美國自週三通過中企監督法案後，商務部持續施壓企業供貨給華為，昨天在中國人大宣布將審議「香港版國安法」，美國總統川普對香港議題聲稱將激烈解決，國務卿蓬佩奧回應態度強硬，加上美國兩黨參議員將規劃擬定法案制裁。中美兩國紛爭升級，市場對於年初達成的貿易協議，引發生變疑慮，政經局勢變化衝擊投資人信心，導致昨天美股四大指數全面收黑。台股今 (22) 小幅開低 30.76 點，惟盤中港股重挫，亞股同步走低，拖累大盤跌幅加深，終場加權指數下跌 197.16 點，成交量 1771.84 億元。盤面上以半導體材料設備廠、防疫、運輸、網通、記憶體、運動概念等類股走勢表現相對抗跌。

二、盤勢預估

大盤技術面除了面臨上檔年線反壓外，昨日台股盤中逐步走升，接近 5/11 前波高點 11039 點後轉折向下，顯示市場追價意願謹慎保守，加上今日中美關係緊張，指數回檔月線位置，測試下檔的支撐力道。另店頭市場隨著類股輪漲推升指數墊高，走勢相對集中市場強勁，惟短線月乖離約 9.8%，高檔遇調節賣壓，日線開高壓回收黑。

因中美對立情勢升溫，美國擴大華為禁令，中國對港版國安法將於 28 日表決，區域性地緣隱憂提高，影響資本市場動盪加劇。短線操作上，建議降低權值股資金比重，趨勢題材股包含半導體設備、CIS、遠距視訊和 5G 基建概念等，參考 3MA 和 12MA 的轉折訊號短打因應。

由於今年半導體廠商仍擴大資本支出，SEMI 預估全球晶圓廠設備支出全年將維持 3% 年成長。家登 (3680-TW)4 月累積營收年增 30.42%，受惠於高階製程帶動 EUV 光罩盒需求成長，訂單持續湧入，加上業外出售台南市新市區不動產，處分利益約 5.18 億元挹注獲利表現，帶動近期股價勁揚，券資比來到 37.21%，維持軋空動能。

防疫類股中，南六 (6504-TW)4 月累積營收年增 9.72%，首季稅後純益年成長 24.28%，每股純益 1.96 元，優於去年同期 1.58 元，因防疫產品需求維持高檔，第 2 季營運動能加速擴張。國光生 (4142-TW)4 月累積營收年成長 3.29 倍，因四價流感銷售增加，另新冠肺炎疫苗預計將在 8 月進行第一期人體臨床試驗，消息面激勵近期股價攀升。

個股焦點上，東和鋼鐵 (2006-TW) 首季營收雖較去年同期下滑，惟毛利率提高 5.12%，每股純益 0.48 元，優於去年同期 0.34 元。由於東鋼以內銷為主，今年在國內商辦與工廠需求維持韌性，H 型鋼價格穩健，訂單能見度至第 3 季，股價技術面呈現多頭架構，東鋼擬配息現金股利 1.35 元，現金殖利率約 5.66%。

三、強勢股

電子：

家登 (3680-TW)、矽統 (2363-TW)、科嘉 - KY(5215-TW)、元太 (8069-TW)、品安 (8088-TW)。

非電：

大學光 (3218-TW)、新麗 (9944-TW)、亞諾法 (4133-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、高端疫苗 (6547-TW)、康那香 (9919-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據