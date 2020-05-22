應華庫藏股執行率逾5成 每股買回均價23.94元

能率集團的應華精密 (5392-TW) 今天 (22) 日公布庫藏股屆滿結果，實際買回 1005 張，執行率 50.25%，平均每股買回價格為 23.94 元，應華精密今天收盤價 25.05 元，高於執行均價。

應華精密持續整合製造工廠及轉型電動車零組件發展，不斷執行海外策略性投資，估有助營收成長，預估 2020 年汽車零組件營收比重，將跨過 5 成大關。

目前應華旗下擁有包括應華工業，捷邦國際，承光五金、日本第一化成及日本 Sol-plus 等，其中日本第一化成原本是日本精密塑膠零組件廠，目前全力朝車用領域發展，由於日本主要一線車用零組件公司都是客戶，產品已遍及日系大車廠。

應華總經理胡湘麒看好，隨著車廠注重主動安全配備，EPB 電子煞車模組逐漸列為車輛標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不到 50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代 EPB 模組認證，且因應客戶要求擴產，預計今年量產出貨。

應華精密 2019 年營收 120.96 億元，毛利率 14.84%，年減 0.3 個百分點，稅後純益 1.89 億元，年增 4.31 倍，每股純益為 1.3 元。擬配發每股 0.5 元現金股利及 0.2 元股票股利，合計為 0.7 元，將提 6 月 12 日的股東會議決。