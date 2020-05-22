三大法人賣超315億元 外資狙擊二大族群 今年狂賣6500億元
美國擬擴大封殺華為，加上港版國安法事件，台股今 (22) 日終場大跌 197.16 點、收在 10811.15 點。外資賣超 290.85 億元，投信賣超 3.24 億元，自營商賣超 21.76 億元，三大法人終止連三買，合計賣超 315.85 億元；外資今天賣超前 10 名中，明顯狙擊電子金融權值股。若拉長時間來看，外資本周累計賣超 349.67 億元，本月已賣超 1433.51 億元，今年以來賣超更是突破 6500 億元，三大法人今年合計也已賣超 7370 億元。
台股重挫，三大法人同步轉為賣超，外資大砍 290.85 億元不手軟，統計今日外資賣超前十大全部都拔檔超過萬張以上，依序為群創、玉山金、元大金、鴻海、新光金、中信金、元大滬深 300 正 2、永豐金、台積電、富邦 VIX。其中，外資賣超群創 32925 張居冠，而權王台積電則遭外資賣超 19301 張，終止連二買。
外資買超前十大依序為南電、欣興、寶齡富錦、嘉晶、技嘉、裕隆、科嘉 - KY、GIS-KY、智邦及微星。
投信買超前十大依序為 GIS-KY、長榮、廣達、台光電、同欣電、科嘉 - KY、聚陽、喬山、台郡、嘉晶。而賣超前十大依序為南電、欣興、奇鋐、神隆、旺宏、華通、宅配通、南亞科、中鋼、可成。
自營商買超前十大依序為元大台灣 50 反 1、國泰美國道瓊正 2、元大道瓊白銀、富邦臺灣加權反 1、大成鋼、聯強、長榮、國泰網路資安、富邦 NASDAQ 正 2、華新。
自營商賣超前十大依序為元大滬深 300 正 2、富邦 VIX、元大高股息、元大台灣 50、國泰中國 A50 正 2、元大台灣 50 正 2、FH 香港反 1、富邦印度正 2、國泰美國道瓊反 1、元大臺灣 ESG 永續。
由於近期市場雜音較多，美國擴大對華為制裁，美中雙方持續角力，港版國安法又加入攪局，外資在現貨仍大賣 290 億元，統計今年以來已經賣超 6534 億元，不只外資，自營商累計賣超也已破千億元，只剩投信還維持買超，三大法人今年以來合計出脫 7370 億元，顯示避險情緒高漲，法人表示，現階段台股操作應掌握三重點，包括：拉高現金部位、逢反彈減碼、擴大避險布局。