〈東元法說〉Q2受疫情影響 估營收年減6-8%

東元 (1504-TW) 今 (22) 日舉行線上法說會，展望後市，總經理連昭志表示，中國疫情減緩、經濟呈現 V 型反轉，不過歐美地區仍未見疫情好轉，估第 2 季營收年減 6-8%，下半年尚不明朗，將力拚持平去年同期或小幅成長。

從銷售區域來看，台灣占 55%、美國占 16.8%、中國則占 8.5%，其中，台灣區穩定發展、中國區因疫情趨緩，經濟逐步復甦，北美地區除受疫情影響，油價也低，種種因素拖累下，第 2 季營收仍呈下滑趨勢，下半年展望需視歐美疫情情況。

東元第 1 季馬達占營收比重 46.7%、自動化暨智能系統占 7.5%、家電占 12.2%、能源暨工程占 10.3%、東訊占 2.3% 及其他占 21%。

法人估，大馬達業務今年營收有機會年增 8%、家電業務則受惠空調銷售暢旺，年增 5%、工程業務去年接單量不俗，動能可望延續至今年，全年營收可望優於去年；不過小馬達、自動化暨智能系統則受持續疫情影響，估全年營收分別年減 5-8%、6%。

針對第 1 季業外損失，董事長邱純枝表示，主要因疫情影響，公司持有上市櫃股票股價下跌，包括王道銀行 (2897-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 及亞太電 (3682-TW) 影響逾 1 億元，另外，台灣高鐵 (2633-TW) 第 1 季評價損失約 18 億元，4 月股價回升、回沖約 11 億元，富邦媒 (8454-TW) 股價持續上漲，評價利益約 15 億元。