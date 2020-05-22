港版國安法影響 香港金融市場陷兩困境 台金融業審慎中見商機

港版國安法引發港股重挫逾千點，外界擔憂香港金融中心地位動搖，金融業高層表示，香港金融市場恐陷入兩困境，一是資本市場跌跌不休；另一個是銀行財富管理市場，去 (2019) 年的反送中事件，就有富豪資產移動現象。這次港版國安法細節還沒出爐，要留意的是美方若制裁恐重創香港經濟，台灣金融業與香港往來密切，更要密切關注，不過審慎中台灣反而可掌握資金流出的財富管理商機。

法人表示，去年反送中風波才因港府退讓及疫情而平息。這次中國出手，除恐讓去年反送中抗爭再起，消息一出，美國總統川普表示擬立法案對中祭出強力制裁，美中貿易、科技戰未熄，香港國安法事件恐使美中對峙戰線擴大。

金融業高層表示，港版國安法事件，不僅是政治事件，由於政經難以切割，對中國來說金融市場操作，香港一定是重要基地，因為是中國推展人民幣國際化的起點根據地，不僅拆借，不論股匯相關商品操作，一定以香港市場為重點，且直到現在，香港仍享有獨立於中國以外的關稅地位，也未被美國列於徵加關稅的地區，倘若中國全國人大推動港版國安法，不免讓人憂心香港在亞洲頂尖金融中心的地位恐大不如前。

金融業高層指出，要小心有不少中國資金利用滬港通或是深港通模式買港股，之後再拋售套現，造成流入香港資金增加，但是港股卻跌跌不休。不只資本市場，香港銀行的財富管理業務，也要慎防出現富豪資產移動現象，也就是富豪把港幣資產一步步換成美元挪走，會使港幣庫存不斷短少，流動性轉差。

由於香港是我國金融業布局的重鎮，以我國銀行業來說，在所有海外分支據點當中，香港獲利比重佔了 53%，引發外界關切，此事件對台灣金融業的影響，金融業高層表示，在香港的銀行多非以消金為主，目前國銀在香港主要以企業金融為主，並非消金零售業務，因此若發生擠兌風暴，也不至於影響國銀業務。

以去年反送中狀況來看，抗爭和衝突從去年 6 月一路燒到年底，但是台資銀行在香港獲利不只持續位居首位，且再創高，以金額來說，香港獲利去年還增加 56.6 億元，是所有海外區域增加最多，主要是利息收入與投資收益增加，利息收入增加主要是放款規模增加，顯示去年未受反送中事件影響，因為國銀在香港主要以企金為主，影響不如想像大。

銀行主管表示，以銀行分支機構來說，國銀在香港營運模式主要是參與聯貸案，鮮少對香港當地企業直接放款，所以受衝擊有限，不過，因為美國手握「香港人權與民主法案」王牌，若藉香港大打美中金融戰，恐使香港作為國際金融中心的地位受到動搖，影響非同小可，我國金融業曝險規模約在 1 兆元，金管會須提早因應做好準備，比如要求調降對香港曝險額度及比重。

對於美中之間的問題，法人表示，美中貿易戰自 2018 年起，主權隸屬中國的香港，就因美國評估其仍具充分自治權，特許繼續享有美國的貿易特殊待遇。美國務院在「反送中事件」後，表示將重新評估香港狀態並在下個月提交報告，若中國真在人大後強加「國安法」於香港基本法中，美國可能認定一國兩制基本精神已遭破壞，香港或將喪失特殊待遇，尤其是關稅，此恐重創香港未來經濟。

至於若香港金融中心的地位被撼動，我國銀行是否受惠，銀行主管認為，因為新加坡擁有政治穩定性、語言、地域優勢等，加上總值 2.5 兆美元的新加坡資產管理業，新加坡還是受惠最多，相對我國因賦稅法令以及金融商品種類不及新加坡多元等問題，要趁勢一躍而成亞洲金融中心，還有一大段路得走。

不過，我國也不全然毫無機會，銀行主管表示，政府已訂定海外資金匯回專法，今年又有財富管理方案，恰逢此時機點，台灣金融業除了審慎應對，也可掌握擴大高階財富管理商機，看看是否可在富豪資產管理上分到一些甜頭，同時，台灣現階段雖然難以取代香港的金融地位，但可讓商品多元化，伺機吸引香港金融人才來台，強化台灣金融體質。