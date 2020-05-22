台股維持整理格局 業績題材中小型股獲青睞

受經濟前景疑慮，美中貿易關係變化，加上手機上游晶片供應商受限，近期台股走勢仍將持續震盪，不過，具業績題材的中小型股，相對獲內資青睞。法人建議，後續仍應留意市場風險，逢低介入。

受到美中貿易摩擦，以及國際政經情勢變化影響，投資信心明顯被壓抑，今 (5/22) 日亞股走低，連帶台股也開低走低，權值股走勢相對疲軟，台股終場下跌 197.16 點，收 10,811.15 點，成交量 1,771.83 億台幣。

觀察近期台股走勢，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，台股相對高檔震盪，除與中美貿易狀況，影響手機晶片出貨等科技類股表現偏弱外，資金面與多國之主權基金抽離亦有關連，由於外資尚未回流，讓權值股表現相對上攻不利；若主權基金持續抽離資金，回國救財政，則後市展望又可能再陷入整理階段。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，可關注以下三大方向：首先是美中緊張情勢後續發展；其次，封城解除後的總經數據，特別是美國經濟狀況，包括消費者信心及每周申請失業金變化，以判定經濟活動重新啟動後回復狀況、如消費動能。三是庫存去化，由於上半年受到供應可能斷鏈的擔憂，廠商多拉高安全庫存，而隨著下半年到來，經濟重新啟動後的終端消費回復動能、相關產業展望和企業獲利預估變化後將是重要焦點，所以也需要觀察庫存去化狀況。若以上基本面因素不持續惡化，搭配市場充沛資金下，預期股市仍有表現空間。

至於今年備受注目的 5G 基地台與手機發展，日盛高科技基金經理人黃俊斌認為，5G 是必然趨勢，且 5G 手機規格改變，將帶動台廠新商機，短期疫情影響無礙。此外，從國際科技大廠公布的財報與未來展望顯示，大廠面對疫情都有對應的準備，將可順利度過短期逆風。

布局方向，富蘭克林華美投信認為，台股大盤處於高檔整理格局，以個股表現為主，基本面不變，看好族群仍是以科技上游供應鏈、生醫、製藥等，尋找受惠疫情之下，產業具發揮亮點者為主；此外，建議持續觀察半導體、晶片、組裝廠等科技權值股，其股價是否領先站穩年線之上，則大盤有機會繼續向上突破。