定期定額投資台股 逢低進場一年後報酬逾1成

全球股市今年 3 月崩跌後，逐步反彈，其中，台股至今仍有近一成的跌幅尚待修復，法人建議，台股企業擁有產業競爭力佳及高殖利率的優勢，仍然吸金，根據統計，當市場大跌後，定期定額買台股，一年後績效平均達一成，建議投資人可以逢低定期定額台股基金掌握後市行情。

儘管部分歐美國家和地區在新冠肺炎疫情逐漸趨緩之下，擬逐步解封、恢復經濟活動，不過仍須留意是否有二次疫情的風險產生，加上東南亞、巴西、俄羅斯等地疫情仍嚴峻，且相關疫苗和藥物尚未問世，因此仍不可掉以輕心，投資方面亦是如此，金融市場前景看來仍是挑戰不少。

投信法人表示，台股在歷經三月份的大跌後回國際市場反彈而上揚，不過年至今來看還有近一成的跌幅尚待修復，儘管在市況前景未明之下，行情仍波動難免，不過當前的相對低位仍舊提供投資人中長期投資台股的機會，主因台股企業產業競爭力足，加上擁有高殖利率優勢，在當前市場流動性佳的環境下，有望吸引資金進駐。

群益投信指出，台股不僅是台灣投資人最為熟悉的市場，更擁有三高優勢，包括高現金殖利率護體、高成長性、政策加持下之資金回流熱度高，中長期表現仍值得期待，再者，根據歷史經驗，無論是 2008 年金融海嘯、2016 年全球經濟成長疑慮，抑或是 2018 年中美貿易戰等事件期間雖然使得台股出現明顯修正，但當時在波段低位時採用定期定額方式投資台股，一年後之平均報酬近 11.5%、超過一成，且正報酬機會為 100%，因此建議投資人現階段不妨趁勢布局台股基金，以此最省時省力的方式參與台股行情。

資料來源：Morningstar，表格數據採台灣加權指數做計算 。表格整理：群益投信、2020/05/19

隨著歐美疫情似有趨緩跡象，部分地區擬逐步解封和重啟經濟活動，消息激勵歐美股市反彈，台股也跟著走揚。群益長安基金經理人王耀龍指出，後市來看，在全球政府積極救市政策可望陸續發酵，聯準會寬鬆立場未變、市場流動性佳，帶動近期市場風險偏好回溫，不過操作上仍須觀察全球疫情發展、經濟數據及企業獲利表現，另一方面美中貿易議題發展亦仍須留意，因此在投資操作上仍建議以選股為主，可留意產業循環自谷底翻揚及新科技應用受惠族群，並搭配評價及股價位置偏低，同時具備現金殖利率優勢的標的。

在產業方面，王耀龍進一步指出，科技股因技術提升趨勢終將延續，受疫情影響程度相對輕，因此仍然是擔任主流類股，5G、Server 需求仍然暢旺，前者係中國政府大力推行 5G 基礎建設，並未因疫情影響原訂目標，官方近期也將相關建設列為衝刺經濟的重要手段，因此相關供應鏈訂單能見度佳，包括基地台、核心網等次產業；後者 Server 與網通相關設備，則因疫情而使雲端 / 電商大廠再追加訂單，相關個股表現仍可留意。除此之外，亦可留意挑選 2020Q1 季報成長股或下半年景氣回溫的產業，逢低布局，不過度追高，聚焦漲價概念股、PCB 及居家防疫等相關族群。