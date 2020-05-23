巴西近30萬人確診！WHO：南美現在是新冠疫情「新震央」

世界衛生組織 (WHO) 週五宣布，在新冠病毒 (Covid-19) 在中國武漢爆發大流行後的 6 個月，疫情震央已移轉至南美，因里約熱內盧和聖保羅的病例暴增。

世衛突發衛生事件執行主任 Mike Ryan 表示，「許多南美國家的確診病例增加，且顯然這些國家都出現廣泛擔憂，但目前受創最嚴重的國家是巴西。」

「從某種意義上說，南美已經成為該疾病的新震央。」

根據世衛每日報告，巴西確診人數比其他南美國家還多，Ryan 稱巴西目前確診人數已迫近 30 萬人，死亡人數近 1.9 萬人。

Ryan 指出，巴西政府已核准「更廣泛」採用抗瘧疾藥物 hydroxychloroquine，但近期一些研究結果令人質疑該藥物的效力，週五稍早公布的一項研究指出，接受該藥物治療的患者比未服用者死亡風險更高。

「目前臨床證據不支持廣泛使用 hydroxychloroquine 來治療 Covid-19，必須等實驗完成且有更明確的結果再說。」Ryan 說。

Ryan 提到，巴西的大多數病例都在聖保羅地區，但里約熱內盧、塞阿拉、亞馬遜州和伯南布哥州均受到影響，WHO 正積極向巴西政府提供援助。

「就病毒攻擊率而言，事實上最高攻擊率是在亞馬遜州，每 10 萬人中就有 490 人受感染，攻擊率相當高。」

今年 3 月，WHO 已經宣布疫情震央已經離開首現的中國，轉移陣地至歐洲。根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，全球約莫 510 萬人以上確診，死亡人數至少 335063 人。