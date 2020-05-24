境外資金匯回專法首年優惠稅率倒數 個人申請規模踴躍

海外資金匯回專法去 (2019) 年 8 月 15 日上路以來，根據會計師觀察，專法上路後，資金匯回熱度持續增加，尤其又以個人名義申請匯回多於企業，距離首年優惠稅率 8% 截止日 8 月 14 日剩下不到三個月，打算將境外資金匯回者，應把握首年稅率較低的優惠黃金期，降低稅負負擔。

KPMG 安侯建業稅務投資部會計師王佩如指出，長期觀察官方統計資料可發現，專法從實施初期觀望態度，到現在每個月申請匯回平均 100 餘億元來看，申請獲准件數達 374 件，實際匯回金額高達 811 億元，熱度有增無減。

進一步觀察資金匯回狀況，目前仍是個人多於營利事業，目前個人共有 220 件個人申請案件獲准，獲准匯回金額共 276 億元；企業獲核准 154 件、金額共 609 億元。

王佩如分析，從已申請獲准件數可知，過半數係由個人提出且遠高於營利事業，應該與早年台商多以個人名義赴海外投資有關。

王佩如提醒，資金回台專法首年最後截止日是今年年 8 月 14 日，也就是說，在該日以前向稅局提出申請者，才能適用稅率 8%，8 月 15 日以後提出申請，則屬於第二年，需適用稅率 10%，較首年增加 2%。

而如果實質投資的話，可退一半，等於首年最終稅率 4%，第二年最終稅率 5%，黃金首年已在倒數中，在境外 (含大陸地區) 仍留有大筆資金的個人或營利事業，建議儘快盤點評估適用可行性。