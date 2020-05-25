油價站穩30元 該選誰？

本周美股因疫苗研發傳出佳音，Moderna Inc. 宣布 COVID-19 試驗疫苗在初步研究出現樂觀結果，也為五月以來的盤整盤做出表態，5/18 大漲 911 點站穩季線，除了疫苗研發傳出喜訊外，石油也受到疫情趨緩出現曙光，紐約原油期貨因疫情悲觀以及需求過剩，五月份西德州原油期貨結算更跌到罕見的負油價， 本月啟動全球減產 10％，加上需求暫現復甦，站上 30 美元大關，也帶動台股塑化類股大漲。

外資抄底台塑四寶 台聚四寶更超值

西德州、布蘭特原油同步漲回到 30 美元之上，對於塑化類股無疑是最大的利多，油價回穩有效降低庫存跌價壓力，台塑四寶的台塑化 (6505-TW) 股價一掃陰霾，跳空大漲站上 90 元大關挑戰年線位置，台塑化第一季受到庫存跌價影響出現罕見虧損，第一季 EPS 為 - 1.05 元，台塑化隨油價反彈，煉油利差也逐步提升，PVC 和 PE 今年來利差均擴大三成之多，上半年為塑化谷底，下半年有望大啖煉油利差，這也難怪外資出報告喊買。



【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1386 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：長線靠 IC 不靠口罩

◎封面故事：新普：為蘋果下半年新品暖身

◎特別企劃：防疫 + 新藥 百年一遇大行情上演中

◎台股照明燈：被動元件落底買點浮現

