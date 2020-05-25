蔡明彰觀點：台廠如何突圍華為禁令？

今天報告的主題是「台廠如何突圍華為禁令？」。

5 月 15 日美國商務部頒布了華為新禁令，未來凡是使用到美國的設備、技術，必須向商務部申請許可，才可以供貨華為。

萬寶投顧蔡明彰強調，華為跟台積電 (2330-TW) 預知大事情發生，所以華為在 5 月 15 日禁令生效前，緊急下大單 7 億美元給台積電，主要是五奈米跟十二奈米的製程。五奈米台積電目前的產能運用率 50％，大約 2.5 萬片的晶圓，每片 1.5 萬美元，這筆的訂單總值 3.75 億美元，另外一半的金額的訂單，用在十二奈米，主要是華為的 5G 基地台。

台積電第一季的營收新台幣 3,106 億元，年成長了 42％，淨利 1,190 億元，創下了歷史單季新高。目前七奈米佔營收的比重 35％，所以七奈米滿載，排不出產能給華為，2019 年華為貢獻的台積電營收新台幣 1,552 億元，佔比從 8％提高到 14％，僅次於蘋果，是台積電第二大客戶，這批晶片交貨期大概 2.5～4 個月，9 月 15 日以前交貨，遵守了美國 120 天緩衝期。

五奈米的麒麟 1020 晶片是華為今年旗艦機 P 40，這應該可以支撐半年的出貨量，所以換言之，大家誤解了，華為手機供應鏈，年底之前是安全的，當然後續要看 11 月份美國大選的結果，所以台廠，尤其是華為供應鏈在最近急跌之後，會強力反彈。

禮拜一盤面已經看到了聯詠 (3034-TW) 提供華為驅動 IC，華為佔營收 10％，穩懋 (3105-TW) 提供了 PA，華為佔營收 15～20％。這兩檔遭到錯殺的華為手機供應鏈，已經出現了反彈。

但是，未雨綢繆，華為早在去年開始被列入了美國實體清單，華為就大幅增加研發與存貨，2019 年的營收 8,588 億人民幣，淨利 627 億人民幣，研發投入了 1,317 億人民幣，年成長了 29.8％，存貨 1,674 億人民幣，成長了 73.4％。

台積電有可能失去了這個大客戶之後，放緩了今年的資本支出，原定全年度的資本支出是 150～160 億美元，但是現在 9 月 15 日以後，會不會丟掉了華為大客戶，充滿了變數，所以一般預料，最快會在 7 月的第二季法說會，將會下修全年度的資本支出，因為華為海思的產能相當龐大，一旦這個空缺出現，將會考驗台積電。

今年的疫情衝擊了台積電的資通訊客戶，以新款的蘋果 iPhone 12 量產的進度會延到 11 月以後，支援毫米波頻段的 5G 版 iPhone 可能甚至拖到了 12 月才出貨，所以今年整體 iPhone 的出貨，預料下修到 1.7 億支，年減 8％，所以台積電目前的股價還是有點偏弱，在季線附近上下波動。

萬寶投顧蔡明彰強調，大家都在問到底美國禁令的精神是什麼？應該是華為設計，所以凡是用到了華為的設計，全面被封殺，那台積電、中芯國際採用了美國設備的半導體廠，都無法為華為設計來生產產品。但是，華為就大量採購了聯發科 (2454-TW)、紫光展銳、三星的芯片，所以 5 月 15 號以後，這個新禁令之後，仍可供貨給華為嗎？應該是可以的。

以聯發科來講，它的晶片是自主設計，並非華為設計，但是交由台積電代工，目前沒有被禁，被禁的是華為海思直接下單給台積電，聯發科設計的晶片是假如針對華為海思量身定做的 ASIC 特殊應用芯片，目前在禁令當中是被禁止的，所以華為過渡期的策略，長期使用聯發科的通用晶片，將以這個對手小米 OPPO、VIVO 沒有手機產品的差異跟市場區隔，這是它的後遺症，但至少在中期或者過渡期的策略當中，可以保留華為晶片的實力。

美國真正要打擊的目標是 5G 跟 AI，去年華為第一次列入了實體清單，5G 基地台晶片是採用了賽靈思 (Xilinx)FPGA，備胎大量的採用了 ASIC，取代賽靈思的 FPGA，當然晶片比較沒有彈性、成本過高，但是台積電就接到了華為更多的 ASIC 晶片，所以整體的業績還是在成長之中。

另外，5 月 22 日美國又制裁了中企 33 家的實體清單，雲從科技 (CloudWalk)、奇虎 360(Qihoo360) 這個被列明在名單之內，顯示了美國除了制裁華為 5G 以外，真正的目標是中國的 AI 業者。

聯發科可以獲得了華為以外，中國品牌手機更多 4G、5G 的訂單，這就是去美化的一個結果，預估今年 4G 的市佔率從 15％提高到 30％，倍增，那中國 5G 的市佔率至少 45％，所以聯發科在 5 月 18 日的缺口 436～415.5 元，這個並沒有被回補，顯示華為的禁令對聯發科運用了通用的 4G、5G 晶片出貨給華為，甚至獲得了非華為系統的中國品牌手機更多的訂單。

一般預料最大的受惠者是同樣的跟聯發科受惠去美化，但是低本益比的成長股，禮拜一的盤面，致新 (8081-TW)、矽創(8016-TW) 紛紛強力上漲，因為本益比 15 倍以下，並且分別含息 7.5 跟 6.5 元，殖利率有 5％跟 4％。

另外，華為 5G 基站的這個去美化也加速進行，那受惠的這個包括了光通訊，禮拜一的盤面，華星光 (4979-TW)、眾達 - KY(4977-TW)，股價出現了大漲，PCB 裡面跟華為在去年簽署了全面的戰略合作，臻鼎 - KY(4958-TW) 股價也出現了大漲，因為到 2020 年年底之前，中國 5G 的基站數量為全球的過半，這其中真正的霸主就是華為。

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