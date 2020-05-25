鴻海集團股東購物節開跑 可購樂平台48小時創百萬佳績

鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW) 及群創 (3481-TW) 三家公司股東會將在 6 月中下旬登場，每年由富連網推出的股東購物節活動 23 日率先開跑，富連網也正式更名為「可購樂 CocoroLife」公司，根據統計，平台上線短短 48 小時已創造出百萬佳績。

鴻海、鴻準股東會即將在 6 月 23 日登場，群創則提前至 6 月 19 日舉行。自 2020 年起，富連網正式更名為可購樂 CocoroLife 公司，Cocoro 在日文的含義為「心」，除了沿襲之前對股東的優惠，更用心思考全方位的需求，一改以往以 3C 商品為主的印象，從股東的食衣往行娛樂及健康需求去思考，加速擴大商品類別及數量。

可購樂指出，股東購物節活動已於上周六 (23 日) 鳴槍開跑，短短 48 小時已創造百萬佳績，今年因疫情因素，疫變型的宅經濟需求大增，可購樂平台除保有原來 3C 商品與夏普潮流 / 智能家電的優勢外，更增加全台最大盤商的「海鮮王」的生鮮商品、Dynabook 輕薄筆電、獨家的日本甜點名店「黑船」、職人乳品「鮮乳坊」、更有郭董級的保健食品「鴻蔘」等數萬件商品，有超多好康的商品及超殺的價格。

可購樂說明，即日起至 6 月 22 日，股東購物節暖身慶，所有股東們參加可購樂轉轉樂的幸運轉盤，最高可得到 18888 的購物金；每天登入可購樂平台即可獲得 500 元簽到金；6 月 23 日股東會當日，股東購物節正式開跑，每位成功登入的股東們都可獲得 88000 的購物金。

可購樂強調，只要 2018 至 2020 年是鴻海、鴻準或群創三家公司的股東們，都可以參加三階段活動，只要三個步驟做好做滿，最高可獲得 12 萬元的購物金。