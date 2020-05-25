〈寶島科展望〉陸續洽談策略聯盟店點 目標市占率達3成

眼鏡連鎖通路商寶島科 (5312-TW) 表示，目前集團共有 6 大品牌、全台共有 468 家門市，近期持續啟動併購，至今年 4 月已併購 4 家策略聯盟店，後續還有 4-6 家正在洽談中，目標市占率要達到 3 成。

寶島科共有六大品牌，包括定位在精品的米蘭與 LAMODE，共約有 25 家門市；定位在上班族、商務人士的寶島眼鏡，全台約有 351 家；以學生、年輕客群及多價位的文雄、鏡匠、SOLOMAX 等，共約有 90 家。

寶島科表示，集團在台市占率約 2 成，預期在多項品牌持續拓展下，仍有成長空間，其中年輕、精品領域近期都有顯著成長，目標未來市占率要達 30%。

除持續拓展品牌發展，寶島科也積極進行併購，已併購 4 家策略聯盟店，並將部分門市轉為直營店，後續還有 4-6 家策略聯盟店正在洽談併購事宜，此外，寶島也啟動二代店，旗下新裝修門市已增加 78 家，占整體門市約 22%，業績也較去年成長約 5 倍，未來也續拓二代店。

政府實施在台投資減免租稅優惠，寶島科也響應回台投資，預估將投資 600 萬美元 (約新台幣 1.8 億元)，預期可減免約 2280 萬元，除將透過提升店面品質、改裝外，對於集團成長也有更好的契機。