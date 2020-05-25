台股上沖下洗震盪逾150點站穩月線 三大法人賣超29億元

受美中關係緊張影響，台股今 (25) 日早盤一度挫近百點，多空激烈交戰後，隨著台積電、鴻海持穩，指數拉回平盤之上，站穩 10800 點關卡及月線，上沖下洗震盪逾 150 點，三大法人合計賣超 29.43 億元。

台股開平高盤後，一度跳水下跌 90 點，最低來到 10719 點，盤中又急拉至平盤之上，指數上下震盪逾 150 點，終場收在 10871.18 點，上漲 60.03 點，漲幅 0.56%，成交值縮至 1460.74 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日持續賣超 45.68 億元，投信賣超 2.39 億元，自營商則轉為買超 18.65 億元，三大法人合計賣超 29.43 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電、鴻海尾盤拉回到平盤，帶動指數漲點擴大；大立光盤中一度跌破 3800 元，終場跌幅收斂，小跌 0.13%，以 3835 元作收。

防疫概念股今日仍是盤面焦點，生醫股全面發動攻勢，康那香持續受買盤青睞，股價漲停鎖在 43.7 元站上波段新高；國光、雃博、杏輝、懷特、全宇 - KY、麗豐 - KY、亞諾法 7 檔個股皆亮燈漲停。

在疫情逐漸趨緩下，觀光飯店族群人氣增溫，雲品、遠雄來、鳳凰、夏都、六福、華園、美食 - KY、新天地 8 檔個股在買盤簇擁下亮起漲停紅燈；雄獅也大漲逾 9%；王品、晶華也有 7% 以上的漲幅。

餐飲股同步強彈，美食 - KY 亮燈漲停；王品均逾 7%、豆府漲逾 6%、六角漲逾 5%。