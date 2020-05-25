〈台股盤後〉生技防疫、觀光奮力撐場 驚守月線收10871點

台股今 (25) 日在生技防疫、觀光族群撐盤下早盤開高震盪，午盤過後靠內資積極作多拉抬電金族群下，守住 10800 點整數關卡，終場在尾盤買單敲進下小漲 60 點收在 10871.18 點，但在市場持續觀望下成交量萎縮至 1449 億元。



台股今天仍由中小型擔綱撐場主力，櫃買指數終場上漲 1.7%、收在 146.61 連續 10 個交易日收紅；上市加權指數在多空角力下，一度失守 10800 點，最後由多方占上風，尾盤靠著買單敲進鴻海、群創、中信金等指標個股，拉抬指數上漲 1 點，終場上漲 60 點成功守住月線。

台灣防疫有成，防疫概念股包括口罩、疫苗等類股族群今天依然是資金追捧焦點，而隨著國內連續 6 週沒有本土感染病例，也讓指揮中心調整策略，開始推動防疫樂活新生活，企圖刺激內需經濟。

衛福部長陳時中南下屏東推廣防疫樂活旅遊，激勵觀光族群一甩股價低谷陰霾強漲 6%，包括雲品、遠雄來、鳳凰、夏都、六福、華園、美食 - KY、新天地等 8 檔個股在買盤簇擁下亮起漲停紅燈，雄獅也大漲逾 9% 接近漲停，王品、晶華也有 7% 以上漲幅。

防疫族群中康那香今天仍是主力買超重點個股之一，開盤不到 10 分鐘旋即直攻漲停關門，股價鎖在 43.7 元站上波段新高，成交量高達 1.1 萬餘張，其中有 5659 張掛漲停價的委買單。

同為防疫族群的恆大、南六、花仙子今天股價則相對疲弱，先前受資金簇擁的恆大盤中股價一度摔落至跌停，盤中跌停打開後上攻欲振乏力，終場股價收在平盤；南六股價也有 2% 以上跌幅，花仙子則在平盤下震盪整理。

生技族群中亮點主要聚焦疫苗概念股，國光生、全宇 - KY、杏輝、亞諾法、雃博、懷特、麗豐 - KY 等 7 檔個股也亮起漲停紅燈。

法人指出，台股今天在多空角力下，在政府基金積極作多拉抬下，指數如願守住 10800 點，但觀察近期大盤走勢幾乎都是「上漲量縮、下跌量增」的情況，顯示大盤高檔震盪機率高，加上國際疫情尚未趨緩、美中角力戰再起，後續要留意漲多個股遭外資提款風險。