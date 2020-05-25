逾半數民眾未報稅 善用三原則節稅又理財

每年 5 月是民眾申報個人所得稅的時期，今 (2020) 年因受新冠肺炎疫情影響，申報截止時間展延至 6 月底，據了解還有過半民眾尚未報稅。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，申報截止時間展延，除可讓民眾可以有多一些時間準備之外，也提醒民眾應關注如何聰明繳稅，今年政府新增了四項申報新制，民眾報稅時可把握善用「海外所得」等三項原則節稅又理財。

盛季瑩指出，今年政府新增了四項所得稅申報新制，包括：長照特別扣除額、薪資所得計算方式、調高基本生活費至新臺幣 17.5 萬元以及同性伴侶可以選擇合併申報等，將可降低民眾稅賦支出，建議民眾報稅時可善用「海外所得」、活用「分離課稅」與運用「有價證券贈與型信託」來減輕整體稅賦負擔。

盛季瑩指出，由於臺灣所得稅的收取是採「綜合所得稅」與「最低稅負制」孰高課徵，其中「海外所得」為「最低稅負制」的稅基之一，民眾如喜好布局海外金融商品，如境外基金、境外結構型及海外公司債等商品，善用「海外所得」，即可享有最高每戶每年 670 萬的免稅額度，且超過稅率部分所得一律採 20% 計算。於申報綜合所得稅時，當海外所得達到或超過 100 萬元，亦或是海外所得加上其他計入稅基的所得淨額總和大於 670 萬元，才需課徵海外所得稅。盛季瑩建議，民眾可以檢視現有投資部位，在評估匯率風險後，適時藉由轉換金融產品標的提高海外所得比重。

至於偏愛境內金融工具的民眾，盛季瑩提醒，民眾要懂得活用「分離課稅」效果。盛季瑩舉例，如海外所得已超過免稅額度的投資人，可以考慮如國內發行的公債、公司債及金融債券之利息所得等相關工具，可以再將稅率降至 10% 的分離課稅稅率。

盛季瑩進一步表示，若民眾投資在股市的資金配置比重較高，每年獲配高股利，儘管政府已通過股利所得課稅新制，然而股利收入仍須面臨高達 28% 稅率，投資報酬恐怕會大打折扣，盛季瑩建議可以活用「有價證券贈與型信託」的方式，在低利率環境下，以本金自益、孳息他益架構方式，透過信託特有的折現效果，達到顯著稅務規劃與資產移轉的效果。

盛季瑩補充，台新銀行致力推動財富管理，滿足客戶的人生各階段需求，以報稅來說，透過投資理財節稅三原則，可讓投資理財工具除了「開源」外，在報稅時更可以達到「節流」的效果。