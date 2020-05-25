港股利空紛陳 陸南下資金湧入 逐漸取代外資影響力

在政治事件陰影下，港股今 (25) 日續跌，陸股上證指數也陷 2800 點保衛戰，法人表示，以港股來說，雖然大盤有壓，但個股仍有機會，值得留意的是南下資金湧入港股，有逐漸取代外資在港股影響力的態勢。

中國全國人大今天審議「香港版國安法」授權案，之後便會授權全國人大常委會進行具體立法，最快 6 月底於會議上完成立法討論，9 月完成立法，一旦法案通過後，將列入香港基本法，由港府在當地公布，且即日起實施，不須經立法會審議。也因港版國安法事件，週日大批香港民眾走上街頭抗議，香港警察對示威群眾發射催淚瓦斯和水砲驅離，抗爭再度於香港爆發。

受此衝擊，港股上周五暴跌千點、跌幅創下近五年新高，今天續挫超過 400 點，法人表示，香港昨天已有示威衝突事件發生，到今年 9 月完成立法前，港股大盤表現可預見無太多樂觀理由，原本港股「估值窪地」吸引投資的理由將持續被弱化，但根據過去一年經驗判斷，以中國內需市場為主、並具消費或互聯網屬性的個股將有較好表現，修正後即帶來佈局機會。

據過去一年「反送中」事件對港股的影響來看，大盤確實受壓明顯；若以個股看，金融、地產、消費、香港本地股也明顯承壓，但以中國內需市場為主的消費、電子、互聯網等相關個股，表現則相對較好。

此外，值得關注的是，港股資金過去一年發生明顯變化，根據中信證券統計，2019 年 4 月到 2020 年 2 月期間，外資淨流出港元 973 億元，但南向資金強勢淨流入 3175 億港元，於港股成交比重已達 20%，南下資金持續加大，有逐漸取代外資在港股的影響力的態勢；而美國是否基於《香港人權與民主法案》而制裁香港，將決定未來外資在香港的去向。