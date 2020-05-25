美國將33家實體列黑名單 前中國商務部官員：北京可能報復

中國譴責美國將 33 家中國實體列入貿易黑名單，伴隨世界兩個最大經濟體之間關係的進一步惡化，前中國商務部官員周小明表示，美國此舉有可能引來北京的報復。

美國商務部針對中國的「實體清單」上週六擴容，24 家被其認定有軍方背景的公司和高校以及另外 9 家被其指責在新疆有違反人權行為的機構被加入了清單，而被加入這一清單的實體將無緣獲得美國的技術及其他相關產品。新被列入清單的部分實體已公開發表聲明反對美國的這種做法，而分析師們則警告稱，美中兩國或將因此而進一步脫鉤。

中國外交部週一 (25 日) 對美國此舉表示了「強烈不滿」和「堅決反對」，同時對中國政府在新疆所採取的行動進行了辯護，稱中國在新疆採取的「反恐措施」旨在進行「預防性反恐和去極端化」。

中國外交部發言人趙立堅週一 (25 日) 在北京的例行新聞發布會上對記者說，中國敦促美國糾正錯誤做法，停止干涉中國的內部事務，中國將繼續採取一切必要措施維護中國企業的合法權益，維護國家主權、安全和發展利益。

過去幾個月來美中關係急遽惡化，原因之一是美國成為了全球範圍內受到新冠病毒疫情衝擊最嚴重的國家，而疫情的最初爆發地是中國城市武漢。這兩個世界最大經濟體自疫情爆發以來已經就貿易和台灣等一系列問題上發生了衝突。

前中國商務部官員周小明指出，美國此舉象徵著美中兩國科技戰進入了 2.0 或 2.5 時代，美國的類似舉動這不會是最後一次，接下來還會有更多。

公司反應

互聯網安全軟體供應商奇虎 360 科技有限公司發表聲明表示，反對美國商務部把商業活動和科技研發政治化的做法，錄影設備生產商東方網力科技股份有限公司發布公告說，公司的日常經營不會因此而受到實質性影響，並表示，公司將持續推進硬體設施採購的國產替代工作。

中國外交部長王毅上週日警告美國某些政客不要企圖將兩國關係推向「新冷戰」，而美國政客則譴責北京意圖在香港實施新的國家安全法。

「美國傳達出的訊息比實體清單本身更重要，」中國國際貿易協會高級研究員李永說。「它表明美國有意將商務關係政治化，想要遏制中國的科技發展，企圖進行變本加厲的長臂管轄。」

李永表示，中國在實施自己的「不可靠實體清單」方面已經有所克制，因為中國仍然希望給雙邊關係留下一些「喘息空間」。中國在 2019 年年中美中貿易戰形勢最嚴峻時曾經表示準備實施不可靠實體清單制度，但是還從不曾表示有誰進入了黑名單。

不過在美國本月早些時候宣布要對華為採取進一步限制措施後，中國官媒《環球時報》總編胡錫進曾發表推文稱，中國將利用不可靠實體清單對美加以報復。該報引述一位知情人士的話報導說，蘋果和高通等美國公司可能會成為目標。

周小明說，「不可靠實體清單」可能是其中一個選項，報復最早有可能在兩會過後便會實施。

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