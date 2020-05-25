白宮顧問：川普競選連任時 美國失業率預計仍為兩位數字

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情引發大規模停工後，美國已經逐步見到復工跡象，但是目前飆高的失率業，可能無法迅速回復到接近疫情前的水準。

白宮經濟顧問 Kevin Hassett 週日 (24 日) 表示，他已經看到經濟反彈跡象，表明企業正在重新開業，信用卡數據顯示消費者開始增加支出。但與此同時，失業率本月還會上升。

早前美國公布的 4 月份失業率來到 14.7%，是自 1948 年以來的最高紀錄，Hassett 表示，失業數據是一個落後指標，可能會達到 20% 以上的峰值，才會開始下滑。

美國失業率 圖片：Fred

Hassett 認為，美國 5 月的失業率可能會達到 20% 以上，但他相信，第 3 季經濟會以高速猛增。不過，失業率下降的速度可能不會太快，Hassett 預計，到今年 11 月川普競選連任時，失業率可能還維持兩位數字以上。

波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 也表達了類似看法，他認為，美國到年底時失業率還會在 10% 以上，這可能為勞動力市場帶來「嚴重後果」。

根據勞工部的最新報告，在截至 5 月 9 日的一週，參保失業率 (目前領取失業保險人數佔勞動力市場合格總人數的比例)，已升至 17.2%。

Rosengren 指出，要回到 2 月份呈現的低失業水準，將需要疫苗或其他創新措施，以減低人們在外被感染的風險。

歐巴馬政府時期的勞工部前首席經濟學家 Heidi Shierholz 認為，在秋季之前，新的工作職務可能會以每月數百萬的速度增加，但這不足以彌補先前的急速流失。