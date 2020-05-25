海外包裹實名認證上路一周 僅3成透過完成認證

海外網購包裹實名認證上路一周以來，根據關務署統計，每天平均約有 11 張進口報單，採取實名認證比重約 3 成，換言之仍有 7 成尚未進行實名認證。

財政部關務署表示，實名認證 16 日上路後，每天約有 2000 張進口報關單因為沒有進行實名認證而遭攔截，截至今 (25) 日為止共有 1818 張報關單遭裁處不受理報關。

由於目前海關人力不足，因此對於於實名認證主要透過電腦隨機抽查，抽驗比例僅 2.5%，換算每天約有 2000 多張報關單因沒有採取實名認證而遭海關攔截，並依個別狀況發「警告黃牌」或是直接不予受理。

關務署表示，海外進口包裹必須透過「EZ WAY 易利委」APP 或檢附紙本報關文件完成實名認證，如果未依規定完成認證，初犯者將予以警告，第二次則直接不予受理，直到補上認證或委任書後才能進口包裹。

根據關務署統計，我國每年約有 250 萬人進行常態性進口，但目前僅 95.6 萬人透過「EZ WAY 易利委」完成實名認證，占簡易進口報單比重約 35%，預估在淘寶、蝦皮電商，以及順豐、捷豐等物流公司的會員認證下，今年實名認證可望達成 125 萬人次目標。