盤前財經大事搶先讀2020年05月26日

今日操盤前瞻

法說會：台光電、台達電、緯創、永豐金、英業達、廣達、聯茂、美律、上海商銀

股東會：懷特、新晶投控、科懋、嘉威

美國將 33 家實體列黑名單 前中國商務部官員：北京可能報復

中國譴責美國將 33 家中國實體列入貿易黑名單，伴隨世界兩個最大經濟體之間關係的進一步惡化，前中國商務部官員周小明表示，美國此舉有可能引來北京的報復。閱讀全文...

〈聯發科股東報告書〉去年獲利增加 董座蔡明介酬金回升至億元之上

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (25) 日上傳股東會年報，根據年報顯示，董事長蔡明介去 (2019) 年酬金逾 1 億元，較 2018 年酬金 0.5 億至 1 億元區間，躍升一個級距，回升至 2013 年水準，隨著獲利能力提升，蔡明介與執行長蔡力行、副董謝清江等人，薪酬也同步成長。閱讀全文...

台積電衝 5 奈米製程 帶旺閎康、宜特全年營運

隨著台積電 (2330-TW) 衝刺 5 奈米製程，帶動前期驗證分析需求強勁，相關業者閎康 (3587-TW)、宜特 (3289-TW) 前 4 月營收均年增 2 成以上，訂單也滿到 6 月，法人認為，隨著台積電 5 奈米量產，兩家公司營運可望旺至下半年，全年也將優於去年。閱讀全文...

四家金控超級法說會登場在即 秀業績外各擁焦點題材

本周持續為金控超級法說週，包括永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 等四家接棒，法說會除了聚焦各家疫情衝擊下的業績表現，還分別關注不同焦點，例如永豐金新任董事長陳思寬對永豐金規劃；新光金淨值比拉警報與股債投資配置策略；開發金投資部位回沖情形；國票金旗下樂天商銀純網銀的籌設進度等。閱讀全文...

美中關係緊張壓抑非美貨幣 台幣連 2 日見收 3 字頭 創近 1 個月來低點

隨著美國對華為祭出新禁令使美中關係更趨緊張，再加上中國有意推行港版國安法，市場不確定性升溫，主要亞幣今日多呈現貶值，其中，台幣終場貶值 0.22%，收在 30.076 元，不僅連 2 個交易日收見 3 字頭，並創近 1 個月來低點。閱讀全文...