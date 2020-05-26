〈華固股東會〉庫存土地足供未來5年需求 新店案3年後開發

上市建商華固 (2548-TW) 今 (26) 日召開股東會，董事長鍾榮昌指出，華固推案政策就是依照市場需求，同時手中土地庫存，足供未來推案用。

華固在雙北市已增至 5 處商辦、廠辦，總銷金額估 230-240 億元，預計可賣到 2024 年，將採先建後售或邊建邊售， 加上近期拿下的新北市新店正大尼龍都更案，估算在手庫存案量高達 400 多億元，鍾榮昌說，正大尼龍的新店都更案至少 3 年後，有信心有足夠資金可完成。

華固總經理洪嘉昇也指出，2019 年房市因總統大選、美中貿易衝突，市場態度偏審慎，不過北台灣表現比預期好，去年華固業績不錯，今年雖然有疫情黑天鵝，但市場以自用需求為主，因此是被遞延而非消失，對後市房地產審慎樂觀，目前公司土地庫存及可銷售成屋，仍足以滿足未來 5 年推案使用，對前景充滿信心。

華固 2019 年推出華固翡儷總銷 48 億元，目前已售 9 成；國票金融大樓已售 98%，預計上半年入帳，至於內湖馥麗案，至今年 5 月已銷售了近 75%；在 5 月中旬推出的板橋江翠「華固月河」住宅案，洪嘉昇說，月河案開賣不到兩周來人量很踴躍。