【馮冠華專欄】恆指難言已見底 大幅波動看似仍會持續

5 月 26 日推介 - 網龍（777）



1）上日港股市況總結：恆指週一反覆靠穩。指數以 22726 點開出，下跌 204 點，之後跌幅曾擴大至 411 點，低見 22519 點。及後跌幅慢慢收窄，午前曾一度倒升，午後表現也反覆，最終以 22952 點收盤，上升 22 點。成交金額按日下跌約 35% 至 1182 億 。港股通南下維持淨流入，金額減少至約港幣 27 億。滬深股通北向又轉回淨流入，金額約人民幣 22 億。藍籌 26 升 22 跌 2 持平。

板塊方面，Saas、教育、物管、手遊、生物科技 B 股、醫藥、內需及新經濟股表現較好，騰訊（700）、美團點評（3690）及小米（1810）也全部上升，阿里（9988）探底後也能平收，港交所（388）更上升逾 6%。做空方面，比率降至 15.4%。牛熊證街貨最新比例為 38:62，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 60:40。重貨區方面，熊證在 23750-23799，牛證下移至 22500-22549。恆生指數夜期暫停。

簡評：經歷了上週五的血洗，恆指昨天能探底回升，且多個早前呈強的板塊和個股也回勇，氣氛似回穩不少；細看下，昨天盤中的低點接近牛證重貨區的下限，所以不排除是屠牛後及空倉平盤帶動的回升，畢竟國安法對金融市場的衝擊仍有待觀察。從昨天的板塊走勢，本地產業、銀行及舊經濟股仍然疲弱，而這些公司佔恆生指數的比重卻偏高，某程度上，指數的表現未必能真正反映市況，或許在九月同股不同權公司被納入恆指後才可扭轉現狀。

再看其他指標，大市成交金額大幅回落，但也接近 1200 億，算是不俗。做空比率回落但仍在偏高水平，港股通南下資金在市況回穏下大幅減少，藍籌升跌數量又相若，整體來說也難言見底，大幅波動看似仍會持續。昨天的低點 22519 會是重要支持位，需密切留意。

筆者昨天推介的抄底對象，包括港交所、小米、美團點評及中芯國際（981）均表現不俗，阿里最終也力保不失，應是可追落後的對象。由於估計市況還會持續波動，建議可留意強勢板塊而走勢較落後的公司作短多操作，例如手遊股中的網龍（777）、半導體的華虹（1347）、Saas 的金山軟件（3888）及生物科技 B 股的開拓藥業（9939）。至於教育股，筆者覺得現價的中滙（382）仍可取，物管股則無膽量提供了。

收盤後公佈季績的美團點評，早在 3 月已預告首季會重回虧損；結果是首季經調整虧損淨額為 2.16 億元，遠比市場估計的 11.1 億元虧損為佳。虧損原因主要是受疫情影響，並無任何不妥。雖然公司第二季指引屬正面，但由於股價在績前大漲，短線或有獲利盤壓力，中長線則仍可繼續看好。

2）美股週一 Memorial day 休市。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告）：昨天美團點評（03690）宣布，截至 3 月底止首季業績虧損 15.79 億元（人民幣，下同），上年同期虧損 14.33 億元。期內，收入 167.54 億元，按年下跌 12.62%。按非國際財務報告準則，首季經調整虧損淨額 2.16 億元，較去年同期經調整虧損淨額 10.49 億元收窄。管理層料第二季度外賣訂單量可獲得正增長，但因消費者補貼及商家幫扶措施，對短期盈利仍保守。

吉利（00175）行政總裁桂生悅表示，內地汽車市場已逐步復甦，假如疫情變化不大，市場表現將愈來愈好，加上吉利今年將推 6 款新車，不會調整今年的銷售目標；至於與富豪汽車合併重組一事，他稱沒有受到疫情影響，但由於整合複雜，希望今年內會較明朗化。

九倉（4）公布，自去年 8 月起，沽售亞馬遜及 facebook 股份，各自回籠 34.46 億及 39.4 億元，合共 73.86 億元，獲利合共 19 億元。

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