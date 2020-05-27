【馮冠華專欄】美股大升而港股ADR下挫 恆指今天表現或呈反覆

5 月 27 日推介 - 南方 A50 ETF (2822)

1）上日港股市況總結：恆指週二高開高走，指數以 23198 點開出，上升 246 點，之後在道指期貨及 A 股帶動下，升幅最多曾擴大至 529 點，高見 23481 點，最終以 23385 點收盤，上升 432 點。成交金額按日下跌約 10% 至 1075 億 。港股通南下維持淨流入，金額回升至約港幣 42 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額上升至約人民幣 39 億。藍籌 49 升 1 跌。下跌的是昨天表現最佳的港交所（388）。

板塊方面，升勢頗全面，以澳門博彩、本地地產、中資券商及 Saas 股表現較好。美團點評（3690）在季績後獲多間大行看好，股價大升逾 10% 並再創上市新高。做空方面，比率微升至 15.5%。牛熊證街貨最新比例為 26:74，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 28:72。重貨區方面，熊證仍在 23750-23799，牛證也不變在 22500-22549。恆指夜期報 23354 點，下跌 1 點，低水 31 點，港股 ADR 下跌 224 點，相當於恆指 23160 點。

簡評：承接了週一的探底回升，恆指週二的反彈頗為全面，甚至連上週五重災區的本地地產股也有追捧，反而週一的強勢股港交所則衝高後回軟；帶動市場氣氛回暖的原因，相信和盤中道指期貨及 A 股造好，與及港滙有所回升相關，輪換買賣亦明顯。

由於大市成交金額不升反跌，滬深兩市成交總額亦偏低，升市的說服力自然不足，而其他指標則略為偏好。雖然做空比率維持高位，但港股通南下資金淨流入卻按日近倍升，恆指現價也較貼近熊證重貨區，不排除有再上升挾空屠熊的誘因。

在點數上，恆指昨天只是追回上週五跌幅約三份之一，國安法留下的大缺口能否補回？從過去兩天的港股及港幣走勢，似乎走資情況暫時已穩定下來。注意今明兩天會是關鍵日子，網上瘋傳今天本土社會運動將甚激進，以抗國歌法二讀；明天則是全國人大表決國安法的日子，會否為金融市場帶來第二波的衝撃，國家隊會否維穩登場？政治局勢雖不是筆者所能預測，但執筆時美股又大升，是否代表市場不再擔心川普制裁中港？如上文，港股過去兩天的走勢上是略為偏好，筆者的籌碼短綫會押在向上望，且看能否保住眼鏡；相比之下，A 股或許更安全，現價可考慮相關 ETF。

一代賭王何鴻燊博士昨午與世長辭，消息曝光後澳門博彩股不跌反升，綜合企業信德（242）更大升兩成多。至於上升的原因，不外乎是市場憧憬資產重組，釋放價值。筆者去年也多次推介信德，因其每股淨值比折讓太吸引，而在昨天大升後也不及 0.3 倍。何博士早已退下公司的日常運作職務，他的離世卻被市場視為炒作理由，一件極不愉快的事件，換來公司股價大升，金融市場何等現實與殘酷。

從基本因素看，現價的信德仍然有不少的重估空間，但資產重組不是一夕之間可發生的事情，短期股價是投機熱錢主導，需加倍留神。至於其他何博士的相關公司，應以澳博（880）最有憧憬，上葡京或在今年第四季開業，對公司的收入及盈利應有正面支持。

2）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 530 點，標指及納指則分別上升 1.23% 及 0.17%。十年期債息上升至 0.695%，美匯指數回落至 99.01，紐約期油報 34.15 美元。恐慌指數 VIX 下降至 28.01，黃金回落至 1705.2 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告）：昨金山軟件（03888）公布，截至今年 3 月底止首季業績，股東應佔溢利 625.7 萬元（人民幣，下同），去年同期虧損 6776.4 萬元。期內，收益 11.71 億元，按年上升 32.02%。

信利國際（00732）公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 9511.9 萬元，按年下跌 6.41%，每股盈利 2.9 仙。期內，收益 46.89 億元，按年升 2.39%。

小米（01810）旗下獨立品牌 Redmi「紅米」發布全新 X 系列手機 Redmi 10X、Redmi 10X Pro、Redmi 10X 4G 三款新機，集團副總裁、中國區總裁、Redmi 品牌總經理盧偉冰宣布，今年 Redmi 的 1500 元（人民幣，下同）以上的新手機將全部為 5G 手機。去年底，「紅米」發布 Redmi K30 5G，率先將 5G 手機的門檻拉低到 2000 元以內。此次發布的 Redmi 10X 進一步將 5G 手機的門檻拉低至 1500 元，有望全面開啟 5G 終端的第二輪普及。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/