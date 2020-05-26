景順：美股目前最大的威脅不來自疫情 而是美中緊張局勢

景順集團 (Invesco) 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 近日警告稱，目前對美股市場最大的威脅並非新冠肺炎 (COVID-19) 疫情進展，而是來自不斷加劇的美中緊張局勢。

她認為，由於聯準會提供了所有貨幣政策支持，疫情的影響已在很大程度上被隔離和消除，也造成經濟狀況與股市走勢脫鉤。

然而，她強調，和疫情不同，目前美中關稅戰爭的再起，將直接打擊市場。

她表示，就像 2018 年末和 2019 年所看到的情況，關稅戰成為非常大的問題，並為股市帶來巨大的阻力，比整體經濟的逆風更大。「這一次，這種情況可能再次發生。」

美中雙方先是為美國的疫情誰應負責，展開了口水戰，而北京在兩會期間，宣布了一項針對香港的國安計畫，更帶來川普政府的激烈警告。川普稱，如果北京真的這麼做，美國將做出「非常強烈的回應」。

上週三，美國參議院通過了一項法案，可能會迫使中國公司從美國交易所強制下市。

儘管 Hooper 保持著警惕，但她的基本觀點是，兩國之間交鋒將停留在口水戰，不至於重擊雙方在貿易的進展。此外，她仍將中國股市列為自己的全球首選。

Hooper 指出，中國的疫情已有減緩，經濟活動也已有所改善，中國股市的估值目前看來非常具有吸引力。

但同時間，Hooper 表示，她不會刻意避開美股，她認為美中的股市是不同的，美國有很多防禦性股票，這些公司得到了貨幣政策的支持。對中國股市來說，則存在增長機會。

為應對中美貿易戰再次浮現的威脅，Hooper 建議長線投資者保持多元化。