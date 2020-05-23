〈美股盤後〉突襲！33 家中國實體遭美列貿易黑名單 美股近平盤作收

週五 (22 日) 美中緊張局勢延續，經濟復甦不確定性持續，尾盤時段，美國商務部突襲宣布，由於違反人權及威脅美國國家安全，新增 33 家中企和機構至美國實體清單 (即貿易黑名單)，美股四大指數近乎平盤作收。

美股週五表現平平，但本週表現不俗，道瓊本週上漲 3.3%，創 4 月 9 日以來的最佳單週表現。標普和那指本週亦上漲 3% 以上。

美國總統川普週四警告，若中國堅持推行香港國安法，美國將做出強烈反應，華爾街擔心驟升的衝突會破壞美中第一階段貿易協議。

白宮首席經濟顧問庫德洛週五表示，中國有意履約，美中不會重談第一階段貿易協議。同時，中國全國人大會議週五開幕，總理李克強承諾，將與美方共同落實美中協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 515 萬例，死亡數突破 33.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 158 萬，死亡人數至少 9.5 萬。

川普週五要求美國州長立即開放禮拜堂，否則將否決州長的命令。美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 受訪時稱，現在是重啟經濟的時候了，但各州仍應採取非常重要的預防措施和保持社交距離。

週五 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 8.96 點，或 0.04%，收 24,465.16 點。

標普 500 指數上漲 6.94 點，或 0.24%，收 2,955.45 點。

那斯達克指數上漲 39.71 點，或 0.43%，收 9,324.59 點。

費城半導體指數上漲 11.35 點，或 0.63%，收 1,802.31 點。

標普所有板塊漲跌互見，房地產、公用事業等防禦性板塊領漲，能源和金融板塊領跌。(圖片：Finviz)

中國宣布放棄了預定的 2020 年增長目標後，原油需求的新擔憂促使油價與能源股同步下跌。哈里伯頓 (HAL-US) 下跌 3.26%；貝克休斯 (BKR-US) 下跌 0.79%。

科技五大巨擎多小幅收高。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.40%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.64%；臉書 (FB-US) 上漲 1.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.46%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.044%。

道瓊成分股表現：埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 0.045%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.91%

卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.45%；波音 (BA-US) 下跌 1.06%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.01%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.78%；高盛 (GS-US) 下跌 0.16%。

費半成份股表現：AMD (AMD-US) 上漲 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.86%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.44%；美光 (MU-US) 下跌 0.62%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.90%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.87%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.41%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.13%。

焦點個股消息

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 5.87%，該公司最新財報顯示，新冠疫情導致物流作業大受影響，營收年增率創 4 年新低。

美國迪爾公司 (DE-US) 發出警告，疫情將損害其全年獲利，其股價下滑 1.46%。

美國串流媒體通路 Roku (ROKU-US) 下跌 5.40%。投行 Stephens 下調 Roku 股價評級至「持平」，主因是認為 Roku 基本面支撐很少。

摩根士丹利將 NVIDIA 目標價從 282 美元上調至 363 美元，預計下半年資料中心業務將進入平穩期，其估值亦有所提升。

華爾街分析

Northwestern Mutual 股票投資組合經理 Matt Stucky 說：「本週開始非常強勁，美股處於良好的走勢。」

Fiera Capital 全球資產配置投資組合經理 Candice Bangsund 表示：「政策制定者提供了前所未有的支持，這也是推動近期漲勢和主要經濟體重啟的原因。」

Fundstrat Global Advisors 創辦人兼研究主管 Tom Lee 表示：「未來仍然不確定，我們不會說沒有第二波疫情。但好消息是，在復工的經濟體中尚未出現第二波疫情。」

鉅亨溫馨提醒：下週一 (25 日) 為陣亡將士紀念日，美股休市一天。