WTI油價有望寫史上最佳單月表現 但前景難料

在過去的兩個月裡，石油市場歷經了兩個極端的改變，先是 4 月份 WTI 原油期貨首次跌為負值，之後隨著經濟解封及減產等利多消息，5 月有望成為 WTI 有史以來表現最好的 1 個月。

WTI 期貨合約 5 月至今已上漲了 70% 以上，同時也是連續 4 週上揚，但一些交易商警告，石油的近期前景仍然不確定，在上週五來到每桶 33 美元附近後，價格還可能跌回 20 美元。

另外需要注意的是，本月份 WTI 反彈的基準，是由史上的低點計算，因此即使衝上 33 美元，仍比今年 1 月的高點 65.65 美元低約 50%。這大為削弱能源公司的利潤，特別是他們通常背負著巨額負債，許多美國能源公司已被迫申請破產保護。

WTI 單月漲幅之最 (圖表取自 CNBC)

儘管如此，由整體發展來看，市場已經顯示出自身重新平衡的跡象，分析人士說，如果需求繼續改善，生產商繼續關閉油井，油價最糟糕的時候可能已經過去。

供需變化有助油價回升

高盛在最近寫給客戶的報告中說，在供需兩方面的推動下，石油市場的再平衡繼續加速。雖然這個過程需要時間，但油價急劇回落的風險已明顯改善。

高盛指出，石油市場再平衡的下一階段，油價會在區間波動，最明顯的變化是隱含波動率的下降以及遠期價格的持續扁平化，但長期價格尚未上漲。

Raymond James 表示，儘管 4 月份石油產品需求急劇下降，但隨著全球經濟開始重新開放，前景正在好轉。自今年 1 月以來，全球有 39 億人經歷了前所未有的封鎖和隔離，不過到本週為止，其中 37 億人 (95%) 已經開始某種程度的經濟重啟。

IHS Markit 的數據顯示，中國 4 月份的石油需求已反彈至去年同期的 89%，預計需求有望升至 2019 年水準的 92%。在 2 月份中國疫情的高峰期，其石油需求的降幅也僅到達去年的 40%。

第 3 季更為關鍵

另一個用油大國美國，所有 50 州都在進行不同程度的重新開放，也使汽油需求量呈上升趨勢，儘管要達到疫情前的水準還有很長的路要走。

Enverus 市場情報副總裁 Bernadette Johnson 認為，更重要的是需求問題，隨著需求繼續回升，WTI 短期內將在 20 美元左右徘徊至 30 美元左右。由供需的平衡來看，第 3 季預計會更好。

Evercore ISI 對此看法類似，他們在近期的報告中說，供應在第 2 季仍將超過需求，但到第 3 季，趨勢將發生逆轉，屆時需求將超過供應。

仍存在高度不確定性

需要注意的是，未來發展有個較大的不確定性，就來自第二波感染的可能性。美國銀行全球大宗商品主管 Francisco Blanch 表示，一旦發生，以及隨後出現的限制，可能帶來災難性後果。

此外，Blanch 認為，美中關係惡化可能是石油未來發展的另一個不利因素。