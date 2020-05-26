台勝科積極導入AI 目標走向智慧生產

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 股東會年報出爐，台勝科表示，受到美中貿易戰、肺炎疫情影響，市場變化情況將是今年隨時掌握的重點，今年也將藉由 AI 提升生產效率，追求智慧生產，以滿足客戶要求；報告也引述 SEMI 說法，若新冠疫情可在今年 6 月趨緩，下半年景氣反彈可期。

展望今年，台勝科表示，美中貿易戰使市場充滿不確定性，加上中國、日本與韓國新冠肺炎疫情較為嚴重，且為電子產業生產重鎮，工廠開工情形恐受到疫情影響。此外，疫情造成民眾減少出門次數，放緩通訊、消費性電子等終端需求，將逐漸影響上游產業矽晶圓需求，市場變化情況將是今年隨時掌握的重點。

台勝科也指出，據 SEMI 今年 2 月 5 日提出年度矽晶圓產業分析報告，今年雖然外在環境有新冠肺炎疫情影響，但若 6 月疫情能舒緩，下半年全球景氣反彈可期，全年半導體景氣可望成長 5%，從 CES 2020 可觀察到，電動車、智慧聯網與數位醫療是最重要的三大主軸。

台勝科表示，在 AI 與 5G 助力下，半導體扮演關鍵角色，而今年被譽為 5G 元年，將可望帶動人工智慧、雲端、資料中心及智慧手機等各種終端應用崛起。因應半導體技術世代的進步，除不斷引進最新生產技術外，更藉由 AI 輔助，追求智慧生產及提升產品品質，以滿足客戶要求。