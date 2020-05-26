Counterpoint Research：受疫情衝擊 三星Q1智慧型手機出貨量下跌18%

根據市場調查公司 Counterpoint Research 在週二 (26 日) 公布的數據顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，南韓三星電子 (Samsung Electronics) 的智慧型手機在今年第一季的出貨量較去年同期下跌 18%，不過該公司仍穩坐全球最大智慧型手機供應商的地位。

數據顯示，三星電子在 1-3 月的第一季期間，共出貨了 5900 萬支智慧型手機，低於去年同期的 7200 萬支，年減 18%。此外，在第一季，三星在全球智慧型手機市場的市占率為 20%，較去年同期下降了 1 個百分點。中國的華為則以 17% 的市占率排名第二，美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 則以 14% 的市佔率排名第三。

據 Strategy Analytics 的研究報告顯示，三星 Galaxy A51 在今年第一季成為全球最暢銷的 Android 系列智慧型手機，對全球出貨量為 600 萬支，市占率達 2%。

南韓第二大科技公司 LG 的智慧型手機在今年第一季的出貨量則年減 27% 至 500 萬支，市佔率僅 2%。

由於新冠肺炎疫情對需求帶來的衝擊，全球智慧型手機第一季的銷量跌破了 3 億支。在 1 月至 3 月期間，全球共售出 2.949 億支智慧型手機，較去年同期下跌 13%，這也是 6 年來智慧型手機季度銷量首次跌破 3 億支。上一次低於 3 億支是在 2014 年第一季。

包括中國在內的全球大多數國家 / 地區，智慧型手機銷售量大幅下滑，中國地區的智慧型手機銷量暴跌了 22%。儘管如此，華為是唯一表現更好的主要智慧型手機商，該公司第一季在中國的智慧型手機銷量較去年同期增長了 6%。