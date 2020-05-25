德國經濟進入衰退 Q1 GDP萎縮創金融危機來最大

德國聯邦統計局週一 (25 日) 表示，受新冠肺炎疫情和 3 月中旬實施的防疫封鎖措施影響，德國第 1 季 GDP 出現金融危機以來的最大降幅，並進入衰退，證實了初步估計。

與先前宣布的初值一致，統計局指出，德國第 1 季 GDP 終值為 -2.2%，這是德國統一以來第 2 大單季跌幅，僅次於 2009 年第 1 季所創的 -4.7%。

德國 GDP 季增率 圖片：tradingeconomics

德國企業和消費者在疫情前就已削減開支，家庭最終消費經調整後下降 3.2%，機器和設備固定資本形成下降 6.9%。此外，政府支出增長 0.2%，建築業固定資本形成增長 4.1%，也避免 GDP 的跌幅加劇。

受疫情影響，對外貿易數據也下滑，出口降 3.1%，其中商品出口下降 4.0%，但服務出口增長 0.7%。

經濟學家預計，德國第 2 季 GDP 的降幅將會更大，因為 4 月德國經濟的萎縮情況已更嚴重，直到 5 月才出現了一些觸底的初步跡象。

德國政府已經投入超過 1 兆歐元支持家庭和企業，並且正在制定計畫，以促進經濟復甦。德國央行表示，隨著封鎖措施逐步解除，經濟預定在本季見底，但是央行也警告，經濟前景的不確定性依然很高。