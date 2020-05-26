南韓4月貿易條件指數年增3% 相隔29個月後首度轉增

南韓 4 月份的貿易條件指數報 94.9，在全球油價走跌的影響下，造成進口價格的下滑速度超越了出口價格。也是該指數在經過 2 年多的時間後，首度優於去年同期。

根據《韓聯社》報導，南韓央行週二 (26 日) 公布了最新數據，該國 2020 年 4 月的貿易條件指數報 94.9，較去年同期的 92.15 上揚 3%。也是該數據自 2017 年 12 月以來，在相隔 29 個月時間後，首度較去年同期出現增長。

南韓貿易條件指數走勢圖 (圖片來源：南韓央行)

受到全球油價低迷影響，使得進口價格較去年同期出現了急遽下滑。南韓央行表示，由於進口價格下滑幅度超越了出口價格跌幅，貿易條件指數較去年 4 月增長 3%。

根據報關數據，南韓 4 月的進口價格報年減 14.2%，出口價格報年減 11.7%。雖然出口條件有所改善，但因出口減緩的速度快過進口，南韓在今年 4 月也出現 8 年多來的首度貿易赤字。

南韓 4 月份的整體出口報年減 24.3% 至 369 億美元，進口額報年減 15.9% 至 378 億美元，出現 9.5 億美元的貿易逆差。而南韓在今年 4 月之前，則已連續 98 個月出現貿易盈餘。