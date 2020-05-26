這家日本企業股價1年半漲5倍 還是台積電、三星都少不了的夥伴

英特爾一年一度的供應商獎，通常看起來像個半導體名人介紹，不過今年 37 家獲獎公司中，卻有一家鮮為人知的日本企業 Lasertec Corporation。這家企業雖然名氣不高，它所擁有的技術卻是獨特且難以取代的。

據《彭博》報導，Lasertec 股價自去年初以來，已成長 550%，更是台積電、三星等半導體業者，在提高半導體製程競賽中，至關重要的供應業者。

(圖表取自彭博)

這家公司是世界上唯一一家為極紫外光 (EUV) 晶片製造方式，提供測試機具的廠商。

過去前 4 代的微影製程都屬於深紫外光，ArF 已經最高可以實現 22 奈米的晶片製程，但隨著晶片發展到 14 奈米及更小，第 5 代 EUV 微影製程採用極紫外光，將最小工藝節點推進至 7nm。

這對晶片製造也帶來新的挑戰與需求，EUV 微影製程要求超高，只要過程中出現小缺陷，就足以對良率造成極大傷害。

Lasertec 正掌握了這個關鍵技術，在 2017 年，就製造出了能夠檢測空白 EUV 光罩內部缺陷的機器；去年 9 月，又推出能對已印有晶片設計的模板進行檢測的機具，成為行業技術的壟斷者。

今年 3 月，他們贏得了英特爾的創新獎，是公司自 1960 年成立以來的首次。總裁 Osamu Okabayashi 表示，這對公司來說是個重要的里程碑，代表過去的努力受到認可。

此外，無論是財報還是股價上，都反映出了對於 Lasertec 產品的大量需求。

最新財報顯示，截至 3 月 31 日的 9 個月，Lasertec 淨銷售額為 256 億日圓，年增 19.2%；營業利潤為 88.64 億日圓，年增 54.4%。

Okabayashi 並未透露公司的主要客戶，但至今為止，已對外宣布 EUV 量產計畫的只有 3 家公司，除了英特爾之外，就是台積電及三星。

麥格理分析師 Damian Thong 表示，如此也可以解讀為，Lasertec 的機器是英特爾 EUV 發展上必不可少的一員。

EUV 在歷經 20 年研發後，才剛剛進入量產階段，但投資人已押注 Lasertec 將是主要受惠者之一。

Lasertec 上個月將截至今年 6 月底的年度訂單預測，調高至 850 億日圓 (7.89 億美元)，幾乎是 2019 財年數額的兩倍，也成為其股價飆漲的最主要原因。

在這背後，三星正朝 5 奈米進程努力，台積電推進 2022 年 3 奈米量產計畫，英特爾預計首採用 EUV 的產品在明年年底前推出，也正是推動此一測試設備需求的最大動力。

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