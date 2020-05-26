5G商機大爆發 這產業可望走十年中長多？

根據產業研究機構預測，2020 年底，全球將有超過 100 個商業化的 5G 網路，經過 2019 年試水溫，各界都看好 2020 年是 5G 商用的爆發期，針對 5G 將對人們生活帶來的重大改變，目前只是開始，未來的 5～10 年，5G 的大頻寬、低延遲、大量聯結，將深入發展各式應用。

5 月 21～22 日連兩日舉行大陸兩會（人民代表大會、政治協商會議），本次會議討論「十四五」規劃，5G、半導體及電動車將是未來大陸政策扶植重點產業，進行「十三五」的總驗收與「十四五」的雛形規劃。

推斷中國政府財政大紅包可能高達 10 兆人民幣，刺激國內消費及擴大基建，帶動經濟成長率回穩。大陸將在六年內至 2025 年，注資人民幣 10 兆元（約新台幣 42 兆元），加速推進 5G、AI（人工智慧）、物聯網（IoT）等新基建，以「換道超車」趕超美國，爭奪關鍵科技的全球領導地位。

萬寶投顧陳子榕指出，台系相關廠商，可望參與這一場 5G 大商機，這些個股成長不受限，不要過於短視，可以中長線眼光看待，若是有心在這場科技規格一球兩制 (中國規格 VS 非中國規格) 下，獲得大利潤，眼光就千萬別短淺，受疫情影響，人類行為改變下，科技的再創新，商機可望延續十年，相關個股逢回放長線釣大魚。

智邦 (2345-TW) 受惠於前兩年積極在台擴廠，產能及出貨較不受新冠肺炎疫情影響，第一季受惠於匯兌收益 1 億多元貢獻，也帶動獲利表現。智邦第一季營收 117.24 億元，年增 4.7％，每股純益 1.86 元。

企業在網通設備，及軟體升級等方面的支出，不排除調升，接下來不僅家用網路頻寬升級，可望促進一波換機需求，智邦產業透明度高，值得期待。

智邦週二 (5 月 26 日) 股價盤中創歷史新高 234 元，股價驚驚漲，走出一波長多格局，技術面看，拉回站在買方。

新日興 (3376-TW) 搶搭全球筆電需求商機，大陸廠全面復工後，本季軸承出貨動能強勁。新日興本季營收有望季增 30％，並較去年同期大幅成長 24％，新日興為蘋果筆電、AirPods 軸承主要供應商，也是國內最大軸承廠，估第二季營運狀況可望回穩，中長線籌碼穩定。

新日興股價從月線角度看，仍處於相對低檔，若站穩 132.5 元，股價可望再漲一波對稱波。

上銀 (2049-TW) 傳動系統元件大廠，第一季受中美貿易戰及疫情夾擊，每股虧損 0.42 元，為上市以來首見單季虧損，與去年同期 EPS 達 2 元的表現差強人意。目前，上銀訂單集中在 5G、醫療、自動化設備及半導體設備所需的傳動系統元件，各產品線都有急單，尤其醫療設備需求殷切，訂單能見度三個月起跳，4 月合併營收已達 17.47 億元，月成長 28.7％，5、6 月訂單滿載，部分產品訂單能見度達 3 個月。

上銀長線大底已完成，股價相對低點，工業自動化搭上 5G，上銀股價欲小不易。

當然，還有一些具籌碼優勢的 IC 設計股，在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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