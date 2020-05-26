個股分析／興勤站上年線後走主升段行情

台股 520 之後如何選股？我認為指數震盪，個股族群輪動，低積期的被動元件將會竄出頭，詳細被動元件看法，請參考台股照明燈專欄，而我將在此介紹ˋ一檔保護元件股，期產品延伸至 5G、電動車，且毛利率之高，去年獲利大敗被動元件第三名的禾伸堂 (3026-TW)，產業較不受景氣影響，是台股指數居高思危，近可攻退可守的好標的，這檔股票投資朋友一定不陌生，那就是保護元件廠興勤 (2428-TW)。

興勤去年高獲利 登上被動元件第三高

興勤去年獲利亮眼，受惠產品在各產業龍頭的滲透率向上提升，且在積極開發新產品與優化產品組合策略發酵帶動下，成功搶食車用市場大餅，車規產品拉升，毛利率也隨之攀升，毛利率上升也帶動獲利成長，興勤去年全年稅後純益 11.16 億元創新高，YOY 13.5%，EPS 8.61 元，優於前年 7.63 元，且由於疫情影響，客戶端擔心斷料，積極拉貨，興勤訂單能見度已到 6 月底，看好第二季需求仍維持成長。



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