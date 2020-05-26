陸學森設三大Gogoro發展計劃 年底超級電池交換站將達60座

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森今 (26) 日露面並宣布 Gogoro 的三大發展計劃，包含年底前全台再增加近 300 座電池交換站至 1900 座，超級電池交換站將在大型都會區陸續登場，年底前再增設 50 座至 60 座，同時，今年也將新增 30 家服務中心，提供更在地化的維修和服務，目標可達 148 個服務據點，全力強化在台灣市場的成長力道。

陸學森說明，目前全台電池交換站總數共 1605 站，目標年底達成 1900 個，屆時都會區車主平均騎車 3 分鐘就可找到電池交換站，總數量將接近全台加油站約 2500 座。

同時，Gogoro 超級電池交換站將在大型都會區登場，與一般電池交換站相比具備 6 倍大的服務量，目前已有 10 站營運中、請電中有 22 站，目標年底達 60 站。

陸學森未透露設置超級電池交換站的成本，僅表示建置成本較一般交換站「貴很多」，但現在須先不計成本，力拚讓產品穩定和消費者體驗提升，至於充電站數也未設飽和天花板，未來超級交換站的比例將越來越高。

另一方面，Gogoro 今年共將新增 30 家服務中心，以提供更在地化的維修和服務，預計可達 148 個服務據點。

陸學森強調，Gogoro 是以用戶需求為導向的服務提供者，不僅僅是一家機車公司，也是平台公司和科技公司，將持續確保領先地位，「夢想就是有一天全部都是電動車」，期許成為全世界電動二輪領先品牌。