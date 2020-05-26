疫情趨緩國安基金何時退場？財政部：等全球疫情趨穩

隨著國內疫情趨緩，台股一度叩關「萬一」，外界關注國安基何時功臣身退，財政部次長暨國安基金執秘阮清華說，國安基金規劃授權到全球疫情結束，國安基金委員會預計 7 月 15 日召開例會，屆時將就市況、疫情等討論執行績效及是否退場。

外傳國安基金本次投入資金並不多，阮清華強調，國安基金功能在於「點火」發揮關鍵功能，因此投入金額多寡非重點，維持股市穩定關鍵在於進場時間點，而非金額多寡。

新冠肺炎疫情重創全球股市，拖累台股從「萬二」高點一度跌破 8600 點關卡，為避免股市跌跌不休重創市場信心並打亂市場秩序，國安基金宣布自 3 月 19 日進場救援，而隨著疫情趨緩，股市也重新站穩萬點關卡，甚至一度朝「萬一」叩關，漲幅超過 26%。

阮清華指出，由於台股和國際股市連動性高，因此國安基金在 4 月 13 日例會時決議授權將至全球疫情結束為止，也就是當全球疫情獲得穩定控制時，將由委員會委員討論並決議國安基金是否退場。

但阮清華也坦言，儘管歐美疫情已經趨於和緩，但中南美洲、印度等地區疫情仍持續升溫中，國際疫情何時趨緩仍有變數，研判最快要等疫苗問市，才能有效防堵疫情擴散。