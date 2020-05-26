「賭王」傳奇一生 5000億家產繼承將成關注焦點

人稱「賭王」的澳門著名企業家何鴻燊週二 (26 日) 逝世，享壽 98 歲。這位經常出現在娛樂版面的富豪，人們不僅樂於談論他生前的傳奇往事，身後留下大筆財產該如何分配，尤其是家人爭產已有前例之下，他留下的大筆遺產會如何分配，也格外受到矚目。

大起大落的奮鬥史

何鴻燊於 1921 年 11 月 25 日在香港出生，祖籍廣東。雖然家庭背景顯赫，出身於香港赫赫有名的何東家族，是港英政府時代的香港四大家族之首。但他 13 歲時，父親與三位叔伯炒股血本無歸，家產全部化為泡影。父親何世光逃往越南，何鴻燊與母親留守香港。

雖然之後他努力學習，靠獎學金繼續學業，但接下來抗戰爆發，他在香港大學的學業中斷，他只能以難民身分在澳門討生活。不過他先在貿易公司工作，又開設煤油公司、建築公司，終於在 1950 年代奠定了自己的企業地位。

但對他致富最大的關鍵，來自 1961 年，葡萄牙政府把澳門闢為恆久的博彩區，澳門博彩業正式合法化。當時何鴻燊抓住時機大押一把，和霍英東、葉漢、葉德利等人聯盟合作，標下專利權，在澳門壟斷式經營賭場，跨出成為「賭王」的第一步。

到 1990 年初，他又在澳門建立皇宮賭場等多個賭場，擴展成為真正的賭業王國，每年上交給政府的賭稅超過 40 億人民幣，佔澳門總財政收入的 50% 以上。

何鴻燊建立賭場帝國 (圖: AFP)

除了香港和澳門外，何鴻燊還在越南、北韓、菲律賓、葡萄牙等多國投資，並擴展到更多產業領域。最終帶著他的澳門集團，成功在香港上市。

爭產激烈被迫分割家產

至 2011 年，他旗下的企業包括澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等，業務版圖涉及地產、運輸、酒店、投資、博彩、旅遊等，其控制資產最高達 5000 億元人民幣。

除此之外，他個人從不低調，熱衷名流舞會，經常出現在娛樂報刊的頭條。一生他共娶 4 房妻子，生下 17 名子女，但也帶來之後常年不斷的家庭紛爭。

何鴻燊歷經的爭產風波，幾十年來見諸報端，至 2011 年之後，他開始安排家產分割。

何鴻燊近年身體不佳，被迫安排家產分割 (圖: AFP)

他在卸任澳博主席後，安排女兒何超鳳接任公司主席兼執行董事，四太太梁安琪及霍震霆接任公司聯席主席兼執行董事，三太太陳婉珍也在公司內部擔任執行董事。之後，他於 2018 年周年成員大會上退任。

但這並不代表，他死後就可平順過渡其王國。

5000 億家產分配受矚目

在賭王的四房太太中，原配妻子黎婉華重病多年並早逝，其子女何猷光、何超英均已離世，其餘兩個女兒並未參與賭王核心財富傳承。三房陳婉珍及其子女也較低調。財富傳承爭奪最激烈的是二房和四房。

二房藍瓊纓育有五個子女，四女一子，除最小的女兒何超儀醉心娛樂圈，無心爭產之外，其他四位子女都靠父蔭生活。尤其長女何超瓊、次女何超鳳、兒子何猷龍都投身經商。

在 2018《富比士》香港富豪榜 50 強中，賭王家族獨占 3 席，除了何超瓊和何猷龍，還有四房梁安琪，以 37 億美元位列 22 位。

市場普遍認為，澳博是一隻生蛋的金母雞，是何家最大的一塊蛋糕，但這塊蛋糕最重的控制人也是二房之女。

據公開訊息，繼任者何超鳳在何鴻燊 11 名女兒中排行第五，此前一直作為其父得力助手，曾擔任信德集團有限公司副董事總經理及財務總監。但根據澳博 2017 年的半年報披露，何超鳳僅佔 0.05% 的股份。

在接班上，何超瓊似乎更受矚目，她出生於 1962 年，是何鴻燊手把手帶大，也是眾多兒女中最受寵愛的一個。她深得父親真傳，能力很強，33 歲便進入家族企業信德擔任董事。

因而，即使何鴻燊已有安排，但如此複雜的帝國版圖與持股分布，加上家人過往的爭產歷史，預計未來信德集團、澳博的權力繼承問題，還會持續進行。