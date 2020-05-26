解封計畫促歐股創11週高點 旅遊休閒股領漲

據《彭博》報導，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情趨緩，德國及英國等國陸續公佈解封計劃，再加上病毒疫苗於近日傳出樂觀消息，提振了投資人信心，並促使週二 (26 日) 歐股早盤攀升，道瓊 Stoxx 600 指數於週二 (26 日) 台北時間下午 6 時許，上漲 3.96 點或 1.15%，達 349.14 點，創下近 11 週以來的高點。

道瓊 Stoxx 600 指數日 k 線圖

其中，旅遊休閒類股於早盤上漲超過 8%，並帶領整體大盤指數上揚，隨著疫情的放緩，德國政府宣佈自 6 月 15 日起，解除對 31 個歐洲國家發布的觀光旅遊警示。此外，英國政府亦宣佈自 6 月 1 日起，開放戶外市場及汽車展示間，促使英國富時 100 指數於週二 (26 日) 早盤上漲 1.9%。

生物科技公司 Novavax 於週一 (25 日) 表示，旗下的新冠病毒候選疫苗已展開第一階段臨床試驗，且初步實驗結果將於 7 月份揭曉。此樂觀消息促使歐股攀升，並創下自 3 月份低點以來的最高紀錄。

Market.com 的分析師 Neil Wilson 表示，旅遊及休閒類股帶動了今日股市的漲幅，該產業的領漲，顯示消費者對於經濟重啟計劃充滿信心，此外，投資人亦預期在暑假之前，歐洲國家的旅遊禁令將有望解除。

德國旅遊集團 Tui 於早盤大漲了超過 27%，英國連鎖電影院 Cineworld Group 上漲了 18%，英國航空 (British Airways) 的母公司國際航空集團 (IAG) 則上漲超過 16%。

儘管解封及病毒疫苗的樂觀消息提振了市場信心，但投資人仍密切關注中美之間的動態，並擔憂兩國的緊張關係恐將持續升級，並對股市造成進一步的影響。

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