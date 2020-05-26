不受防疫封鎖措施影響 美3月份房價穩定上漲

標準普爾 (S&P) 於週二 (26 日) 公佈美國 3 月份的 S&P/Case-Shiller 房價指數，顯示美國各大城市房價皆呈現上漲趨勢。

美國政府為了避免新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，自 3 月下旬開始採取社交距離、及防疫封鎖措施，並對商業活動造成嚴重衝擊，儘管如此，美國的房價卻未受到影響，並於 3 月份穩定上漲。

根據 S&P/Case-Shiller 房價指數顯示，全美房價於 3 月份上漲了 4.4%，漲幅高於 2 月份的 4.2%。10 大城的房價指數則報年增 3.4%，增幅高於 2 月份的 3%。

S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年增率則報 3.92%，高於預估值 3.40% 及前值 3.47%。由於疫情導致數據蒐集延遲，20 大城的房價指數僅包含底特律以外的 19 個城市。

美國 20 大城的房價指數年增率 (圖：Zero Hedge)

S&P Dow Jones Indices 總裁暨指數投資策略主管 Craig J.Lazzara 表示，3 月份的房價指數，反映了新冠疫情初期對於房價的影響。在指數所統計的 19 個城市中，房價皆呈現上漲的趨勢，其中，有 17 個城市的房價更是快速攀升。

房價漲幅最大的城市為鳳凰城、西雅圖、以及位於北卡羅萊納州的夏洛特，於 3 月分別上漲了 8.2%、6.9% 及 5.8%。房價漲幅最小的城市則為芝加哥、紐約市、及達拉斯。

由於待售房地產短缺的問題，促使房價持續上揚，根據全國房地產經紀人協會 (National Association of Realtors) 數據，3 月份的待售存貨較去年同期下滑了 10.2%。

儘管房貸利率在 3 月份攀升，並降低了消費者的購買能力，但 3 月份的房價仍穩定上漲。隨後由於美國聯準會採取了降息措施以刺激經濟，房貸利率亦降至了歷史低點。

Lazzara 表示，3 月份的房價尚未受到防疫封鎖措施的衝擊，但由於美國經濟於 4 月份持續處於封鎖狀態，因此，預估 4 月份數據所受到的影響將會較為明顯。

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