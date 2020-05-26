〈美股早盤〉各國經濟重啟+新冠疫苗報喜 道瓊早盤大漲近600點

隨著美國政府宣佈經濟重啟計劃，各州也持續恢復商業活動，促使航空、旅遊休閒等與解封高度相關的產業，於週二 (26 日) 早盤上揚，並帶動整體大盤指數上漲。聯合航空 (UAL-US) 及西南航空 (LUV-US) 於早盤分別上漲 8.86% 及 11.91%，嘉年華遊輪集團 (CCL-US) 則上漲 10.62%。

此外，Novavax (NVAX-US) 於週一 (25 日) 宣佈，將展開新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的第一階段臨床試驗，疫苗開發的好消息、再加上各國經濟陸續開放，提振了投資人的信心，因此，儘管中美關係仍具不確定性，週二 (26 日) 開盤 4 大指數仍呈上漲趨勢，道瓊指數上漲超過 500 點；台積電 ADR 上漲 2.79%。

美國對中企制裁

美國商務部於上週五 (22 日) 宣佈，將在經濟制裁黑名單中增列 33 家中國大陸企業，其中，有 24 家公司及高校被認定有軍方背景，而另外 9 家企業則被指責在新疆有違反人權的行為。

中國外交部則於週一 (25 日)，對美國此舉表示了「強烈不滿」和「堅決反對」。此外，中國外交部長王毅則在上週日 (24 日) 警告美國某些政客，不要企圖將兩國關係推向「新冷戰」，而美國政客則譴責北京意圖在香港實施新的國家安全法。

新冠疫苗進度

生物科技公司 Novavax 於週一 (25 日) 宣佈，新冠病毒候選疫苗「NVX-CoV2373」已展開第一階段臨床試驗，且初步的實驗結果將會在 7 月份揭曉。第一階段臨床實驗將於澳洲兩處接受試驗，試驗對象年齡介於 18-59 歲之間。第二階段則預計在美國等多國進行。

各國解封進度

日本政府於週一 (25 日) 宣佈，批准解除東京和北海道等 5 都道縣的緊急狀態，使全國長達超過 1 個半月的緊急狀態全部解除。此外，日本政府也計劃頒佈新的「基本應對方針」，逐步放寬活動舉辦和人員移動的限制。

外電報導指出，德國政府計劃放寬社交距離政策，並於 6 月 15 日開始，解除對 31 個歐洲國家的旅遊警示，此外，德國政府亦於上週表示，歐洲各國將致力在夏季來臨前解除邊界封鎖。英國政府則宣佈自 6 月 1 日起，在符合標準的情況下，允許戶外市場及汽車展示間開放。

截至台北時間週二 (26 日)22 時許：

道瓊指數上漲 579.39 點或 2.37%，暫報 25044.55 點

那斯達克上漲 151.97 點或 1.63%，暫報 9476.56 點

標普 500 上漲 59.85 點或 2.03%，暫報 3015.30 點

費半上漲 48.70 點或 2.70%，暫報 1851.01 點

台積電 ADR 上漲 2.79% 至每股 51.20 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.703%

紐約輕原油上漲 3.79% 至每桶 34.51 美元

布蘭特原油上漲 2.39% 至每桶 36.38 美元

黃金下跌 0.70% 至每盎司 1723.35 美元

美元指數下跌 0.80% 至 99.085 點

道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

默克 (MRK-US)

默克早盤上漲 2.16%，達 77.92 美元。

默克藥廠於週二 (26 日) 表示，計劃和國際愛滋病疫苗行動組織 (IAVI) 合作，開發對抗新冠病毒的疫苗，默克及 IAVI 在聲明中表示，本疫苗將採用重组囊泡性口炎病毒技術 (rVSV)，該技術是薩伊伊波拉病毒 (Eebola Zaire Virus) 疫苗的基礎。

大部分專家預估，至少要 12 至 18 個月，才能有安全且有效的疫苗問世，且就算疫苗成功開發，要使全球人口皆能使用，亦需要強大的物流及分銷系統配合。

Netflix(NFLX-US)

Netflix 早盤下跌 0.95%，達 425.00 美元。

根據產業調查機構 WiseApp 在週二 (26 日) 公佈的數據顯示，由於南韓政府在先前祭出的居家限制令，促使 Netflix 在 4 月份於南韓的訂閱人數創下歷史新高。

數據顯示，南韓上個月的訂閱人數估計達到 200 萬人，總共支付了 439 億韓元 (3550 萬美元) 的訂閱費用，較 3 月份的 362 億韓元成長了 21%。相較之下，2019 年 4 月份的南韓用戶訂閱人數為 142 萬，而 2018 年 4 月的訂閱人數則僅有 28 萬人。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.48%，達 323.52 美元。

在日本逐步放鬆因疫情採取的緊急措施之後，蘋果週一 (25 日) 宣布，日本在福岡和名古屋的兩家蘋果商店，將自 5 月 27 日起重新開業，但營業時間將縮短為中午 12 時至下午 8 時。日本另外 8 家蘋果商店的重新開放日期則尚未公佈。

隨著各國逐步重啟經濟，蘋果在全球各地的商店已陸續恢復營運，包括澳洲、德國、奧地利、南韓、瑞士的門市，以及義大利與美國部分商店。

今日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 4 月全國活動指數報 -16.74，前值 -4.1

美國 3 月標普 20 大城房價指數年增率報 3.92%，預估 3.40%，前值 3.47%

美國 3 月 FHFA 房價指數年增率報 5.9%，前值 5.7%

美國 3 月 FHFA 房價指數月增率報 0.1%，預估 0.6%，前值 0.7%

美國標普 20 大城房價指數年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

富國銀行分析師 Christopher Harvey 表示，下個月開始，各項影響股市的因素將有望明朗化，市場將可得知對銀行壓力測試的結果、油價的上漲是否能夠持續、以及新冠疫情是否爆發第二波感染。若各項消息的結果樂觀，則週期性產業、小型企業、以及價值型股票的價格將有望穩健回漲。

AMP Capital Investors 的投資主管 Shane Oliver 表示，目前對於股市最大的風險因素之一，為中美之間持續蔓延的戰火，除此之外，投資人亦持續關注新冠肺炎的新增確診病例數是否放緩、病毒疫苗開發的相關消息、以及各國經濟重啟和景氣復甦的狀況。