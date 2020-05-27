谷底到了？戴蒙讚自家股價「很有價值」 摩根大通應聲漲逾7%

美國最大銀行摩根大通 (JPM-US) 週二股價上漲，執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，現在的股價讓摩根大通「非常有價值」。

戴蒙在一場金融服務會議上回應關於摩根大通估值和美國可能經濟前景之提問時表示，「我認為摩根大通以目前的價格來說，非常有價值。」

摩根大通週二在戴蒙發表此言論後大漲，最終收高 7.1% 至 95.82 美元。

戴蒙曾在 2016 年 2 月購入價值 2600 萬美元的摩根大通股票，此護盤之舉後來被證實買在當時股市的底部。因戴蒙有此神準抓到底部的前例，所以現在的觀點更受矚目。

「我不想預測底部，銀行是無法對全球發生的一切免疫。」戴蒙說。摩根大通表示，因為新冠疫情期間的貸款損失攀升，今年獲利將受重創 (與 2019 的記錄相比)。

戴蒙補充說，他希望他預估的經濟「基本狀況」將發生，包括下半年失業率和其他指標改善。第二季失業率幾乎達 20%。

「我認為機會不錯，政府反應迅速，Fed 也反應迅速，大型企業有大筆紓困資金，希望我們能夠長久的守住小型企業，使多數小企業能恢復營業。」

戴蒙表示，雖然銀行已經準備好迎接新冠疫情帶來的痛苦，但仍希望全球重啟經濟能發揮作用，這番發言符合週二市場對經濟的樂觀情緒，推升 S&P 500 至 200 日 MA 以上。

「你可能看到相當快速的復甦，我認為這很有可能發生。」

戴蒙形容，Fed 採取史無前例的行動來提振金融市場，如此大手筆讓「水連縫隙都填滿了。」

「我確實認為，流動性增加了，股市和所有資產價格幾乎無法測量。」