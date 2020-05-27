谷歌初期返回辦公室計畫6月10日啟動 貼補最高1000美元居家辦公設備費

由於防疫期間科技業紛紛居家辦公，勞工自掏腰包添購設備打造居家辦公室，谷歌執行長 Sundar Pichai 週二致信員工，員工添購居家工作設備的費用，公司將買單，上限 1000 美元。

他也詳述谷歌緩慢重啟辦公室的計畫，首先自 7 月 6 日起，各辦公室員工輪調啟用 10% 辦公室容納能力，接著 9 月前提高到 30%。這與 Pichai 5 月初時的聲明相符。

此舉顯示，全球價值最大的企業之一正試圖在後疫情時期恢復正常運作。新冠病毒迄今已造成 34.7 萬人以上死亡，也重創谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的業務。

谷歌為最早實施居家辦公的企業之一，且疫情期間一直設法達到預期，在某時點谷歌曾知會員工不能請領餐飲或健身房會員資格的補償。

「這將讓有需要返回辦公室工作的谷歌人在有條件、輪流的基礎下有機會返回辦公室 (例如每幾週一次，或約 10% 空間佔用率)。」Pichai 給員工的電子信函公布在谷歌部落格上。

他也提到，辦公室也將有所變化。「我們將採取嚴格的健康和安全措施，以確保遵守社交距離和衛生準則，所以辦公室的樣貌和感受將與先前截然不同。」

Pichai 表示，主管將通知必須在 6 月 10 日前返回辦公室的員工，至於其他員工則可依意願自行返回，但有意願返回者須與主管聯絡。

約聘員工占谷歌人力中很高比例，該公司表示，一般職員和約聘員工使用同一份重返辦公室時間表。臨時工、供應商或承包商若需要更多補助，應聯絡其雇主。