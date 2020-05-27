時機成熟！美銀：亞馬遜應盡速拓展自有空運

美銀分析師 Justin Post 週二 (26 日) 於研究報告中表示，新冠肺炎 (Covid-19) 疫情促使航空公司削減產能，飛機價格亦隨之下滑，此時擴展亞馬遜空運 (Amazon Prime Air) 的時機已成熟。

Justin Post 日前指出，亞馬遜已經著手建立起全球包裹配送網路，這可能對聯邦快遞 (FDX-US)、聯合包裹 (UPS-US) 和美國郵政系統 (USPS) 構成威脅。Post 估計，亞馬遜物流業務市值在 2025 年前將達到 2300 億美元。

Post 表示，自今年初以來，承租波音客機 B747-8F 的貨運成本已削減 13%；此外波音 777 和空中巴士 330 的價格也下滑約 10%。

他補充說，「全球貨運需求年減約 16%，但貨運供應減幅更大，約 25%，貨運收益因此增加。」他舉出，在北美貨運需求下滑 13%，供應減少 19%。

「未來幾年內，隨著飛機價格持續下降、貨運收益增加，亞馬遜早日拓展飛機機隊可能具有成本效益。」

Post 引述上週由德保羅大學 (DePaul University) 的一項研究內容，該研究聲稱亞馬遜計劃在 2021 年將其機隊從目前 42 架飛機增加到 70 架，且可能在未來七八年內擴展到 200 架左右，以打造可以和 UPS、FedEx 等老牌物流公司相抗衡的航空貨運服務。

德保羅大學教授 Joseph Schweieterman 寫道，亞馬遜空運是 2020 年的運輸巨人，挺過新冠疫情期間貨運和航空公司面臨的衝擊。

Joseph Schweieterman 指出：「Amazon Air 的擴張，象徵美國空運多年來最重大的發展之一，同時為尋求增加貨運量的機場提供動力。」

德保羅大學的研究發現，目前亞馬遜空運每日營運近 100 個航班，航線幾乎全在北美。研究指出：「亞馬遜穩定投入資金擴張 Amazon Air ，讓平台零售商得以減少對 FedEx、UPS 和 USPS 的依賴，最終亞馬遜自有空運將與 FedEx 和 UPS 一同競爭航空物流市場。」

Post 指出，有了這 200 架飛機，Amazon Air 機隊規模將會比 DHL 的 77 架飛機大，但仍比 FedEx 的 463 架飛機和 UPS275 架的飛機規模要小。

總結來看，鑑於強大的電子商務需求和具吸引力的飛機供應，Post 認為這將是 Prime Air 擴張的有利條件。

亞馬遜股價週二下跌 0.62%，至 2,421.86 美元；同期標普 500 指數上漲 1.7%。