【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

5 月德國企業信心指數止跌反彈；德政府批准 90 億歐元紓困專案；各國防疫措施進一步放鬆；日本政府推出百兆振興專案；上述利多消息帶動國際股市走揚，26 日台股開高後，在蘋概三巨頭領漲、金融、傳產及電子股同步反彈下，大盤站回五日線及年線關卡，終場加權指數收在 10997.21 點，漲 126.03 點或 1.16%，成交額 1824.16 億元。OTC 指數收在 146.81 點，漲 0.2 點或 0.14%，成交額 534.74 億元。

市場資金寬鬆，熱錢回流股市，26 日台股日線連二紅，可惜部分生技股漲多拉回，使得大盤與 11000 點擦身而過，不過十日線轉而向上，日量成長逾 23%，技術面大幅進步。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資期現貨轉為偏多操作。新冠肺炎疫情延燒數月，已多國疫情獲得控制陸續放鬆管制，不過也有多地傳出二次爆發危機，在有效疫苗未開放施打前，防疫概念股前景仍佳，另外，巴西等地疫情還在擴大，但市場對確診數據已麻痺 (股市已提早反應)，加上各國振興措施不斷加碼，使得股市持續向上，若外資持續加碼台股，大盤有機會朝半年線邁進，選股方面留意獲利表現佳、高殖利率概念股波段操作。

