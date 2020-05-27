〈台股盤中〉生技股遭狙擊 高價股休兵 多空萬一關卡附近交戰

美股四大指數周二全面收漲，激勵台股今 (27) 日早盤開高，最高站上 11069 點，創兩個半月新高，不過獲利了結賣壓隨即出籠，生技股多檔重挫逼近跌停，拖累大盤，電子股與維繫多頭人氣的高價股也休息整理，僅靠零星個股撐盤，多空萬一關卡附近交戰，今日成交量預估約 1700 億元，較昨日略減。

觀察權值股表現，台積電、鴻海遊走平盤之上，大立光則在平盤下震盪，台塑四寶也走弱，拖累大盤走勢。

高價股也多數回檔，矽力 - KY 競逐股后意圖強烈，漲幅逾 1%，亞德克 - KY 也漲逾半根漲停板，祥碩、譜瑞 - KY 則因近日強漲，今日回檔休息，跌幅逾 1%。

生技股今日則遭空方狙擊，國光生跌停，雃博、亞諾法、寶齡富錦、中化生、台耀、懷特等均跌逾半根跌停板，類股跌幅高達 2.7%，為今日跌幅最深類股。

隨著疫情趨緩，台灣各地可望陸續解封，觀光股今日續強，遠雄來、夏都、新天地亮燈漲停，華園、國賓也有半根漲停板，其他如第一店、晶華、寒舍、雄獅等也守穩盤上。

台股再次重返萬一，但在疫苗尚未研發成功前，國際經濟重啟仍有挑戰，市場追高意願也不足，加上美中貿易戰疑慮再起，電子廠下半年營運仍待觀察，台股短期恐仍區間震盪走勢。