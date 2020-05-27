東洋製藥前董座掏空案 二審改判無罪

晟德 (4123-TW) 集團董事長林榮錦遭東洋 (4105-TW) 控告背信案，今 (27) 日高等法院二審判決「無罪」，林榮錦對此發聲明表示，雨再大，終究盼到天晴，企盼正義到來的等待時間，我等到了。

林榮錦指出，過去將東洋從破產帶到上櫃，並經營成為市值數百億的企業，從生產、銷售、GMP、企業文化形塑等過程一路成長，經歷 5 年時間，正義就算遲到，總有一天，它終究會到，雨下得再大再滂渤， 總是盼到天晴。

創立 1960 年的東洋製藥，1994 年間因不堪虧損，當時董事長張天德找來東杏公司董事長林榮錦入主救火，林榮錦將東洋營運轉虧為盈，定位為專業的癌症藥廠，且東洋在 2001 年成功上櫃，事業體也延伸至智擎、東生華等。

2008 年時，林榮錦想進軍國際市場，但因欠缺國際經驗與合作機會，後來找上 Inopha AG 合作歐州藥證申請，學習國際經驗。不過，該合作案後來竟變成東洋狀告林榮錦的官司事件。

2014 年 6 月，東洋由林榮錦北醫同學蕭英鈞接任董事長，卻遭東洋控告自 2008 年起，林榮錦涉嫌以非常規交易等方式掏空公司資產，還陸續將東洋 「乳癌、卵巢癌」等多種新藥專利，未經董事會授權，私自與 Inoph a AG 公司簽署專屬授權合約，將研發技術無償授權對方，還享新藥銷售權利金收入。

雙方進入官司纏訟，2017 年林榮錦在一審判決中，遭台北地院依違反證交法非常規交易及背信等 4 罪，判處有期徒刑 10 年，經上訴後，今日二審判決，林榮錦無罪。