〈泰博股東會〉取得中研院抗原快篩檢測裝置 最晚7月底前取相關認證

泰博 (4736-TW) 為國內首家生技廠，與中研院完成新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑非專屬授權合約，董事長陳朝旺今 (27) 日表示，預計 2 周內完成所有測試實驗與臨床，目標最晚 7 月底前取得相關國際認證。

陳朝旺說，兩周內可完成抗原檢測試劑的交叉感染測試、干擾物測試與人體臨床，所有測試完成後，將遞件申請台灣專案製造許可、美國、歐盟等相關認證，不過，由於台灣疫情控制得宜、確診病例相對國際少，因此人體臨床試驗將與美國、日本等國家合作進行，

銷售策略方面，陳朝旺指出，歐洲針對防疫產品法規較鬆，在當地銷售防疫產品，僅需自行宣告便可啟動產品銷售，此外，中東、東南亞部分國家也不須產品認證，預計最快 6 月中下旬可開始小量出貨，7 月能逐步放量出貨。

陳朝旺表示，終端對於檢測產品已出現搶購潮，以目前公司產能來看，試劑月產能約可達 500-600 萬套，但市場需求遠大於供給，已規劃再添購設備。

全球疫情有趨緩跡象，市場擔憂快篩市場將面臨萎縮，對此，陳朝旺認為，疫情應該沒有想像中容易平息、病毒可能再次變異，有機會成為常態傳染性病毒，加上泰博的檢測試劑營收比重達 8-9 成，相比其他競爭對手營收比重只有 1-2%，且國外布局多年，對後市銷售不看淡。