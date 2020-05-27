提前放貶因應美國制裁？離岸人民幣貶至九個月新低

隨著美中貿易關係緊張、港版「國安法」使地緣政治風險升溫，投資者擔心中國官方利用人民幣貶值來抵消美國制裁措施，本週中國人行將每日中間價固定在 2008 年以來低點，週三離岸人民幣進一步跌至近九個月低點，距離歷史低點不遠。

人民幣貶勢日益嚴重，本周中國人行將每日中間價固定在 2008 年以來最低水平，週三 (27 日) 離岸人民幣一度下跌近 300 點，跌至 7.1417 兌 1 美元，創近九個月來新低，過去一個月來下跌 1.2%，跌幅之大，在《彭博社》追蹤的 32 種主要貨幣中僅次於阿根廷披索；在岸人民幣也一度下跌逾 200 點，來到 7.1583 附近。

離岸人民幣兌美元逼近歷史低點。(來源：Bloomberg)

美中關係緊張升級，分析師提出警告，港版國安法將在周四在中國人大通過，美方威脅制脅制裁後，中國政府正在讓人民幣走貶，作為對美國的反制。

同時，投資者也擔心美國的制裁可能會擠壓中國經濟並引發資本流出，加劇人民幣貶值的趨勢。

德國商業銀行最新報告指出，儘管中國政府仍然承諾執行貿易協議，但近期事件表明美中緊張局勢升級已不可避免，人民幣存在一定的貶值壓力。

霸菱大中華區投資主管杜敬創 (Khiem Do) 認為目前人民幣具投資價值，並預期未來 12 個月內，人民幣兌美元匯率可能在 6.8-7.2 區間波動。

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