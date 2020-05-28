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〈紐約匯市〉 美中情勢升溫 美元恢復避險地位 歐元站上兩個月新高

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉 美中情勢升溫 美元恢復避險地位 歐元站上兩個月新高(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉 美中情勢升溫 美元恢復避險地位 歐元站上兩個月新高(圖片:AFP)
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美中關係劍拔弩張，兩國之間因「香港國安法」導致的緊張局勢進一步升溫，風險規避情緒加劇，週三 (27 日) 美元恢復避險地位，有利上行；歐盟推出新財政刺激方案，推升歐元至兩個月來新高。

週三 (27 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數微幅上漲 0.08，至 98.987。美元從本月低點反彈，同時在四小時圖上跌破主要均線，在日內低點 99.00 和 98.00 價位找到強勁支撐。

美元指數日線圖。(圖片: Investing.com)
美元指數日線圖。(圖片: Investing.com)

週三《港版國安法》受到立法者二讀，香港再度爆發抗爭。

美國國務卿蓬佩奧週三告知美國國會，表示經過審慎考慮，確認香港不再享有高度自治，因此不再保證繼續享有 1997 年美國法例賦予的特殊待遇。

外電報導，白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週二 (26 日) 表示，川普對北京非常不滿，「對他來說，美中貿易協議已經不像以前那麼重要」。

此外，川普政府正在考慮對中國官員、企業和金融機構實施一系列制裁，假如中國實施港版國安法，將祭出限制交易、凍結資產等方式回應；與此同時，中國予以回擊，表示將以威脅對策打擊美國一切制裁行為。

IG 證券外匯分析師石川淳一 (Junichi Ishikawa) 表示：「市場處於廣泛的風險趨勢中，唯一可以改變這一點的是美中關係。」

分析師認為，美中之間對峙的問題，將減緩美元近期的跌勢，並有可能催生美元成為避險天堂。

被視為中美兩大經濟體關係晴雨表的離岸人民幣跌至九個月低點，人民幣美元週三下跌 0.4%，至 7.1604。

人民幣美元四週來跌幅達到 1%，並逐漸逼近去年 9 月的歷史低點 7.1965 美元，但仍維持在上週五觸及的兩個月低點 7.1465 附近。

對貿易風險和中國經濟敏感的澳幣走軟，澳幣美元下跌 0.49%，報 0.6618 美元

週三歐元成為最受矚目貨幣，歐元美元攀升至 1.1003，寫下 4 月 1 日以來最高水平，突破 1.10 關口，刷新日內新高。

歐元兌美元日線圖。(圖片:Investing.com)
歐元美元日線圖。(圖片: Investing.com)

歐盟將提出一項總額高達 1.85 兆歐元 (合 2.04 兆美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退，週三歐元升至兩個月來高位。

BDSwiss Group 投資分析師 Marshall Gittler 表示，若歐盟委員會批准新提案，它將降低外圍歐洲國家 (尤其是義大利) 經濟下滑的風險，並增加整個歐洲大陸同步復甦的可能性，這對歐元來說將是積極的。

歐元美元日內最高升至 1.1031 美元，隨後跌至 1.1017 美元，單日漲幅仍達 0.3%。

歐洲央行 (ECB) 執行委員會成員 Isabel Schnabel 在接受英國《金融時報》採訪時表示，如果 ECB 判斷中期通膨前景惡化，央行已準備好採取行動並將使用一切手段刺激經濟。

丹斯克銀行分析師表示，歐洲央行將在必要時採取行動。「我們認為，這增加了歐洲央行在下週的會議上提高疫情緊急資產購買計劃 (PEPP) 的可能性。」

法國國家統計局 INSEE 的最新預估顯示，隨著法國解除全國疫情封鎖措施，第二季度法國經濟將萎縮 20%。

緊接在歐元區第二大經濟體於 Q1 收縮 5.8% 後，這一數字象徵著法國經濟衰退的急劇惡化。

截至週四 (28 日) 台灣時間 5:00 價格： 

美元指數來到 98.87。+0.08% 

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1003 美元。+0.21% 

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2260 美元。-0.58% 

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6618 美元。-0.49% 

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3762 加幣。-0.12% 

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 107.77 日圓。+0.23%